في ظل الانتشار الواسع الذي يشهده العالم اليوم لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، يلجأ الكثير من الناس للالتزام بالحجر الصحي الذاتي، ولمساعدتك على ذلك يقدم العديد من مطوري ألعاب آبل ألعابهم المدفوعة بشكل مجاني لفترة محدودة للمستخدمين ضمن متجر آب ستور.

10 ألعاب مدفوعة يمكنك الحصول عليها مجانًا الآن.

المطور: ustwo games.

في لعبة الألغاز هذه ستساعد الأم وطفلها في رحلتهم عبر الوادي الغامض، لاستكشاف المباني المسحورة ومعالجتها على طول الطريق.

Lara Croft Go:

المطور: Square Enix.

لعبة ألغاز ومغامرات، حيث ستقوم باستكشاف الآثار القديمة بالإضافة إلى اكتشاف الأسرار والفخاخ القاتلة للكشف عن أسطورة ملكة السم، ويمكن تحميل اللعبة متجر آب ستور ومتجر جوجل بلاي بشكل مجاني.

المطور: The Gentlebros.

في لعبة Cat Quest ستقوم باستكشاف Felingard لإنقاذ شقيقتك من Drakoth الشرير، ويجب أن تكون مستعدًا لمواجهة السحر والتنين والأبراج المحصنة المليئة بالكنوز.

المطور: Daylight Studios.

ستلعب في هذه اللعبة لعبة الهروب والنجاة، حيث ستبدّل بين المنظورين الداخلي والخارجي لحل الألغاز ثلاثية الأبعاد المصنوعة يدويًا، كما تعد أحد أبرز ألعاب الألغاز.

المطور: Daylight Studios.

هي لعبة حيث يتحمل فيها اللاعبون مسؤولية سفينة الفضاء الخاصة بهم، ويجب عليك بناء الأسلحة واستكشاف مدى اتساع العالم في هذه اللعبة.

المطور: Pixel Perfex.

في لعبة التصويب الجانبية هذه يجب عليك هزيمة وحوش البحر والمغامرة في عالم ما تحت الماء بعد نهاية العالم، لذلك عليك الحصول على العديد من السفن وعلى أسلحة خاصة ورفع مستوى قدراتك في الرحلة، وتعتبر من ألعاب الحركة الجميلة.

المطور: Kurechii.

تعتبر أحد ألعاب التدريب، حيث ستقوم بإنشاء فريق وتدريبه حتى يصبح مستعدًا للبدء في الرحلة.

المطور: Toge Interactive.

ستساعد في حماية Lunalie من الأعداء المختلفين وهي تسافر بحثًا عن عمتها المفقودة، كما تعتبر هذه اللعبة من ألعاب المغامرات الساحرة.

المطور: Toge Interactive.

ستساعد اليراع الصغير في البحث عن الأم في الغابة المجهولة، كما يجب أن تثبت أنك على مستوى المهمة من خلال حل الألغاز والتحديات.

المطور: Noodlecake.

ستذهب في مغامرة فضائية مع أشخاص غريبين لكي تبحث عن الكنز، لكن يجب عليك تجنب الفخاخ عندما تنضم إلى نقابة التعدين بين المجرات، وتعتبر هذه اللعبة من الألعاب الساحرة.