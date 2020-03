كيف يمكنك استخدام تطبيق COVID-19 من آبل لفحص كورونا؟

أطلقت شركة آبل يوم أمس تطبيقًا جديدًا يحمل اسم (COVID-19) لمساعدة المستخدمين على اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية صحتهم خلال انتشار فيروس كورونا.

التطبيق هو نتيجة شراكة بين آبل، ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، والبيت الأبيض، ويُعتبر إحدى المنتجات الأولى التي تُنشر على نطاق واسع نتيجة محاولة الحكومة الأمريكية الاستفادة من جهود شركات التكنولوجيا الكبرى لمكافحة انتشار الفيروس.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آبل في متجر آب ستور، كما يوجد منه إصدار ويب يمكن لأي شخص الوصول إليه. كما يمكن لمستخدمي هواتف آيفون الوصول إليه عن طريق سؤال المساعد الصوتي Siri: “كيف أعرف ما إذا كنت مصابًا فيروس كورونا؟ How do I know if I have coronavirus؟”

يوجه تطبيق COVID-19 المستخدمين من خلال سلسلة من الأسئلة حول الأعراض، ويقدم توصيات بناءً على ظروفهم التي قد تشمل: التوجيهات بشأن التباعد الاجتماعي، والعزل الذاتي، وكيفية مراقبة تطور الأعراض، وهل من المستحسن إجراء اختبار COVID-19 في هذا الوقت أم لا، ومتى يجب الاتصال بجهة الرعاية الصحية.

وقد صرحت آبل أن تطبيق COVID-19 وموقعه الإلكتروني قد صُمما للحفاظ على خصوصية المستخدمين، حيث إنهما لا يقوم بجمع أي بيانات، إذ لا يطلبا من المستخدمين تسجيلًا للدخول بأي شكل من أشكال الهوية – مثل (مُعرِّف آبل) Apple ID، أو بريد إلكتروني – فالغرض منه هو توفير أداة فحص لتزويد المستخدمين بتوصيات بناءً على ظروفهم الصحية الحالية.

فيما يلي كيفية استخدام تطبيق COVID-19 من آبل لفحص كورونا:

تقدم لك الشاشة الأولى من التطبيق معلومات صحية من مركز السيطرة على الأمراض قبل أن تتمكن من بدء عملية الفحص، مع توضيح أن الإرشادات المقدمة لا تلغي أي معلومات حصلت عليها مباشرةً من قبل مقدم الرعاية الصحية.

يتيح لك التطبيق خيارين لبدء الفحص: الأول إجراء الفحص لنفسك، والثاني إجراء الفحص لشخض آخر.

قبل بدء الفحص، يُطلب من الأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا الحادة – مثل: ألم مستمر بالصدر، وصعوبة شديدة في التنفس، أو دوار شديد – الاتصال برقم الطوارئ فورًا.

يرشدك التطبيق من خلال سلسلة من الأسئلة حول الأعراض التي تعاني منها.

يسألك أيضًا إذا كنت قد سافرت إلى الخارج خلال الأسبوعين الماضيين، أو تقيم حاليًا في منطقة بها انتشار كبير للفيروس.

سيقدم لك التطبيق توصيات بناءً على إجاباتك، فقد أوصاني باتباع سياسة التباعد الاجتماعي فقط، ومر اقبة أعراض COVID-19 مثل: السعال والحمى وصعوبة التنفس، والتحقق أيضًا من درجة الحارة مرتين يوميًا لمدة أسبوعين، وذلك بعد أن أبلغته أنني لا أعاني من أي أعراض، ولكني أقيم في منطقة بها تفشي كبير للفيروس.