صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في حزمة Rosetta Stone لتعلم لغات جديدة

الاشتراك مدى الحياة في حزمة Rosetta Stone ــ The Social Distancing Lifetime Subscription Bundle Ft. Rosetta Stone.

تتيح لك هذه الحزمة الاشتراك مدى الحياة في 3 خدمات تشمل: تطبيق Rosetta Stone لتعلم اللغات، ويتيح لك هذا الاشتراك الوصول إلى 24 لغة، وتطبيق 12min؛ الذي يقدم كتبًا قصيرة التي تقدم تلخيصًا للكتب ويمكن الاستمتاع إليها صوتيًا، أو قراءتها في 12 دقيقة فقط، بالإضافة إلى خدمة KeepSolid VPN لتأمين اتصالك بالإنترنت.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 845 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 199 دولارًا.

نسبة الخصم: 76%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تقدم العديد من الشركات الكثير من العروض والتخفيضات خلال هذه الفترة لمساعدة الناس المقيمين في المنازل – خلال فترة العزل الصحي الذي تفرضه دول العالم – على أداء عملهم بكفاءة، أو للترفيه، أو لتعلم مهارات جديدة.

ومن بين هذه الشركات شركة Rosetta Stone – المتخصصة في برمجيات تعليم اللغات – التي تقدم حزمة تتضمن 3 عروض مميزة لتساعدك على أداء عملك بأمان وتعلم مهارات جديدة.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول إلى 3 خدمات تشمل:

الاشتراك مدى الحياة في تطبيق Rosetta Stone؛ الذي يتيح لك الوصول إلى 24 لغة.

الاشتراك مدى الحياة في تطبيق 12min؛ الذي يقدم كتبًا مصغرة تُعتبر تلخيصًا للكتب يمكن الاستمتاع إليها صوتيًا، أو قراءتها في 12 دقيقة فقط.

الاشتراك مدى الحياة في خدمة KeepSolid VPN؛ لتأمين اتصالك بالإنترنت وحماية بياناتك.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 845 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 199 فقط، أي بخصم يصل إلى 76 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

1- تطبيق Rosetta Stone:

يعتبر تطبيق Rosetta Stone من أهم تطبيقات تعلم اللغات وأقدمها، حيث يتيح لك التدرب على ربط كلمات اللغة التي تريد تعلمها بالصور في مواقف واقعية حتى تتمكن من التواصل بشكل صحيح بهذه اللغة.

يساعدك هذا التطبيق على تعلم مفردات اللغة من خلال الكلمات والعبارات الشائعة، ثم الانتقال إلى المحادثات الكاملة للتعبير عن نفسك. بالإضافة إلى طلب المشورة والتواصل مع متحدثين أصليين باللغة لتطوير مهاراتك في النطق.

يدعم التطبيق ميزة التعرف على الكلام TruAccent التي تساعدك على تحسين نطقك للغة، وتتيح لك أيضًا قراءة القصص القصيرة بصوت عالٍ والحصول على تعليقات فورية حول الأخطاء. كما يمكنك استخدم ميزة (advanced speech engine) لمقارنة لهجتك مع المتحدثين الأصليين.

2- تطبيق 12min:

يتيح لك تطبيق 12min الوصول إلى مئات الكتب القصيرة التي تقدم تلخصيًا للكتب في شكل نصي وصوتي، وقد صُممت لقراءتها أو الاستماع إليها في 12 دقيقة فقط.

ستحصل كل شهر على 30 كتابًا جديدًا، كما يمكنك البحث عن أي كتاب في المكتبة أو اقتراح كتب جديدة للتطبيق وستُضاف إلى المكتبة. ويمكنك أيضًا اختيار كتب من فئات مختلفة، وإرسالها إلى حساب Kindle الخاص بك، والاستمتاع بقراءتها حتى في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

3- خدمة KeepSolid VPN:

توفر خدمة KeepSolid VPN عددًا من ميزات الأمان، التي تشمل: حماية من البرامج الضارة، ومانع إعلانات، وجدار حماية، بالإضافة إلى منع التتبع، والتصفح بدون حدود للسرعة، واستخدام بروتوكولات التشفير OpenVPN، و AES 128-bit، و AES 256-bit، و IPSec IKEv2 وبرتوكول KeepSolid WISE الذي يعمل مع جميع أنظمة التشغيل.

كما تتميز خدمة KeepSolid VPN بشبكة واسعة من الخوادم؛ حيث يوجد لديها أكثر من 1000 خادم في أكثر من 70 موقعًا في جميع أنحاء العالم.

فيما يلي العروض التي تتضمنها هذه الحزمة:

Rosetta Stone Unlimited Access: Lifetime Subscription (24 Languages)

12min Premium Micro Book Library: Lifetime Subscription

KeepSolid VPN Unlimited: Lifetime Subscription

الحصول على الصفقة: من هنا.