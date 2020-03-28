خدمة Zoom تطلق تحديثًا يمنع فيسبوك من جمع بيانات المستخدمين

أطلقت خدمة الاجتماعات المرئية (زووم) Zoom يوم الجمعة تحديثًا جديدًا لتطبيقها على نظام التشغيل (آي أو إس) iOS يُزيل الشفرة التي كانت تُرسل بيانات المستخدمين إلى فيسبوك.

وكان موقع (مذربورد) Motherboard قد رصد في شفرة البرنامج – الذي شهد نموًا هائلًا في الاستخدام خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط إجراءات العزل الاجتماعي التي فُرضت على الناس في جميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19) COVID-19 – أن التطبيق يرسل بيانات المستخدمين إلى فيسبوك، مثل: المنطقة الزمنية للمستخدم، ومدينته.

وذكر الموقع أنه عندما يفتح المستخدم التطبيق، فإن تفاصيل جهاز المستخدم، حتى وإن لم يكن لدى المستخدم حساب في فيسبوك، تُرسل إلى الأخير دون علمه.

والآن، نشر الرئيس التنفيذي لشركة (زووم) – (إريك يوان) – تدوينة أوضح فيها أن الخدمة نفذت ميزة (تسجيل الدخول مع فيسبوك) Login with Facebook باستخدام (حزمة تطوير البرامج) SDK الخاصة بفيسبوك لنظام (آي أو إس). وفي 25 آذار/ مارس الجاري، قالت الشركة: إنها علمت أن (حزمة تطوير البرامج) الخاصة بفيسبوك كانت تجمع بيانات الجهاز غير الضرورية.

وأكدت (زووم) أن البيانات المجموعة لم تشتمل على معلومات المستخدم الشخصية، ولكنها عن جهازه. والآن، يتعين على مستخدمي التطبيق على نظام (آي أو إس) تنزيل التحديث الجديد الذي يمنع فيسبوك من الحصول على بيانات المستخدمين.

وقال يوان في التدوينة: “نعتذر بصدق عن القلق الذي تسبب فيه هذا، وسنظل ملتزمين بشدة بحماية خصوصية مستخدمينا”. وأضاف: “نحن نراجع عمليتنا وبروتوكولاتنا لتطبيق هذه الميزات في المستقبل لضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى”.