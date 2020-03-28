أجهزة محمولة

تسريب صور هاتف Galaxy M11 المرتقب ومواصفاته

تسريب صور هاتف Galaxy M11 المرتقب ومواصفاته
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نشر موقع إلكتروني ما قال إنها الصور الرسمية لهاتف (جالاكسي إم11) Galaxy M11 المرتقب من شركة سامسونج الكورية، وذلك مع اقتراب الإعلان الرسمي عن الهاتف المتوسط المواصفات.

وكان هاتف (جالاكسي إم11) قد حصل على ترخيص من (تحالف واي-فاي) Wi-Fi Alliance، كما أنه رُصد في (منصة جوجل بلاي) Google Play Console.

وإلى جانب الصور، نشر موقع YTECHB مواصفات الهاتف المرتقب، وذكر أنه سيتوفر في ثلاثة ألوان: الأسود، والأرجواني، والأزرق. وسيقدم شاشة من نوع LCD بقياس 6.4 بوصات وبدقة 1560×720 بكسل، وتحتوي الشاشة ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى بتردد 1.8 جيجاهرتز، قد يكون سنابدراجون 450، حسب ما ظهر في منصة جوجل بلاي. أما ذاكرة الوصول العشوائي (رام) فستأتي بحجم 3 جيجابايت، أو 4 جيجابايت، وستأتي ذاكرة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة بسعة 32 جيجابايت، أو 64 جيجابايت.

وعلى ظهر الهاتف، هناك 3 كاميرات، دقة الرئيسية منها 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. أما البطارية فستأتي بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن باستطاعة 15 واط من خلال منفذ USB-C. وبرمجيًا، سيعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 2.0، المبنية على نظام أندرويد 10.

تسريب صور هاتف Galaxy M11 المرتقب ومواصفاته
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