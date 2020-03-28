احصل على دورات تعليمية مجانية باللغة العربية من منصة رواق التعليمية

يبحث العديد من المستخدمين الناطقين باللغة العربية عن دورات مجانية يمكنهم الاستفادة منها أثناء الحجر الصحي الذاتي الذي يساعد في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ولمساعدة العدد الأكبر من المستخدمين الناطقين باللغة العربية وتقديم العلم لهم بلغتهم الأم يعمل فريقنا على تسليط الضوء على المنصات العربية التي تقدم الفائدة للمستخدم، حيث سنتعرف اليوم على منصة رواق التعليمية الناطقة باللغة العربية.

تُعرف رواق بأنها منصة تعليمية إلكترونية تهتم بتقديم مواد دراسية أكاديمية مجانية باللغة العربية في شتى المجالات والتخصصات، يقدمها أكاديميون متميزون من مختلف أرجاء العالم العربي.

تسعى منصة رواق لإيصال العلوم لمن هم خارج أسوار الجامعات، فإذا كنت طالباً جامعياً يسعى لتنمية معرفته في مجال تخصصه أو موظفاً ولديك الفضول للتعلم في تخصص ما، فبإمكانك الالتحاق بالمادة المثيرة لاهتمامك ومتابعة محاضراتها والتفاعل مع المحاضرين وزملاء الدراسة أينما كنت وفي الوقت الذي يناسبك وكل ذلك مجانًا.

تضم منصة رواق دورات مجانية في مجالات عديدة، حيث يمكنك حضور المحاضرات التي تهمك، وتصنّف هذه الدورات تحت هذه التصنيفات:

البرمجة وعلوم الحاسب.

التربية والتعليم.

الاقتصاد والإدارة.

الدين والمذاهب.

الطب.

العلوم الاجتماعية والإنسانية.

تعلم اللغات.

الأدب واللغة العربية.

الهندسة الطبية.

المناهج وطرق التدريس.

ريادة الأعمال.

الرياضيات والعلوم.

التقنية ونظم المعلومات.

القانون والأنظمة.

الهندسة.

الثقافة والفن.

العلوم والتكنولوجيا.

السياحة والآثار.

علوم الأغذية والزراعة.

الصحافة والإعلام.

التاريخ.

التسجيل في منصة رواق بسيط جدًا، حيث يمكنك الحصول على اشتراك من خلال التسجيل عن طريق البريد الإلكتروني أو حساب فيسبوك أو حساب تويتر، كما يمكنك الحصول على شهادة إكمال دراسة المادة في المنصة، حيث يوجد نوعين من الشهادات:

شهادة غير رسمية: وهي بمثابة شهادة إكمال دراسة مادة، ستصلك بشكل آلي بعد إكمال المحاضرات والتفاعل مع الواجبات والاختبارات وحصولك على درجة النجاح، مع العلم بأنه ليس كل المواد سيكون لها شهادة إكمال.

شهادة رسمية: الشهادات الرسمية ذات المصداقية يجب أن تكون صادرة من جهة معتمدة أكاديمياً، ولازالت المنصة في أولى الخطوات، حيث تعمل على الوضع القانوني لتتمكن من إصدار هذا النوع من الشهادات.