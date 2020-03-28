أداة جديدة من فوتوشوب تعمل بالذكاء الاصطناعي.. إليك طريقة عملها

قدمت شركة أدوبي لبرنامج فوتوشوب في العام الماضي أداة تسمى (Object Selection) جعلت من السهل للغاية تحديد موضوع أساسي من صورة ما، أو على الأقل تمنحك نقطة انطلاق مناسبة، لكن كانت المشكلة في حينها أن الأداة عملت عبر الصورة بأكملها، وسيكون عليك القيام ببعض العمل الإضافي إذا كنت ترغب فقط في تحديد عنصر واحد من عناصر متعددة أو عزل عنصر معين.

أعطتنا أدوبي اليوم نظرة خاطفة على أداة (Object Selection) الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تمنحك هذه الأداة ضمن برنامج فوتوشوب طريقة أسهل من أي وقت مضى لاختيار موضوع معين داخل الصورة وتمييزه عن غيره.

يمكنك إيجاد هذه الأداة في خيار العصا السحرية وأدوات التحديد السريع، حيث يتم تقديمها في برنامج فوتوشوب على شكل مستطيل بسيط، وكل ما عليك فعله هو تغطية الهدف المقصود بالمستطيل، وسيقوم فوتوشوب تلقائيًا بفصل ما تحاول تحديده.

على سبيل المثال، يمكنك اختيار شخص واحد من مجموعة الأصدقاء الظاهرين في الصورة، وتقوم بتطبيق عمل الأداة عليه، الأمر الذي يجعل من السهل استبدال هذا الشخص بأي شيء آخر تريده.

تعتبر هذه الأدوات ليست مثالية أبدًا للمحترفين، ولكن عندما يتعلق الأمر باختيار مواضيع معقدة أو العمل عبر صور متعددة، فقد يوفر لك ذلك الكثير من الوقت، ومع تحسن الذكاء الاصطناعي بمرور الوقت، من المفترض أن تتحسن الأداة أيضًا، ولم تصرح أدوبي عن موعد وصول الأداة إلى برنامجها.