أجهزة محمولة

هواوي تكشف عن عدد مستخدمي Huawei Mobile Services ومطوريها

هواوي تكشف عن عدد مستخدمي Huawei Mobile Services ومطوريها
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كشف الرئيس التنفيذي لشركة هواوي (ريتشارد يو) خلال حدث الإعلان عن هواتف (هواوي بي40) Huawei P40 الذي أُقيم أمس الخميس عن عدد مستخدمين منصتها لخدمات الأجهزة المحمولة التي تعمل بوصفها بديلةً عن خدمات جوجل خارج الصين.

ومنذ أن فُرضت العقوبات الأمريكية على الشركة الصينية في شهر أيار/ مايو الماضي، ركزت هواوي جهودها على تعزيز قدرات (خدمات هواوي المحمولة) Huawei Mobile Services لتكون بديلةً عن (خدمات جوجل المحمولة) GMS، خاصةً أن منعها من استخدام الأخيرة حرمها من استخدام تطبيقات جوجل وخدماتها، بما في ذلك متجر (جوجل بلاي) Google Play الذي يعتمد عليه المستخدمون في تنزيل التطبيقات على نظام أندرويد.

هواوي تكشف عن عدد مستخدمي Huawei Mobile Services

وتشمل منصة (خدمات هواوي المحمولة) متجر التطبيقات (آب جاليري) AppGallery، وخدمة الفيديو (هواوي فيديو) Huawei Video، وخدمة الصوتيات (هواوي ميوزيك) Huawei Music، وخدمة المحفظة (هواوي والت) Huawei Wallet. وبحسب (يو)، فإن عدد مستخدمي المنصة بلغ حتى الآن أكثر من 400 مليون مستخدم نشط شهريًا في 170 بلدًا.

ولأن هواوي بحاجة إلى المطورين لتقديم التطبيقات التي يطلبها المستخدمون عبر AppGallery، فقد تفاخر (يو) بأن يوجد أكثر من 1.3 مليون مطور يطورون التطبيقات، والألعاب، وغيرها من البرمجيات لأجهزة هواوي.

وتتعاون هواوي أيضًا مع كل من الشركاء العالميين والمحليين لتوفير محتوى مخصص لمستخدميها، وذكرت الشركة من أولئك، وسائل الإعلام الإخبارية والرياضية البريطانية، مثل: (ذا صنداي تايمز) The Sunday Times، و(نيوز يو كي) News UK، و(توك سبورت) Talk Sport.

هواوي تكشف عن عدد مستخدمي Huawei Mobile Services

ومن ناحية المحتوى المرئي، أبرمت هواوي شراكات مع شركات، مثل: (يونيفرسال بيكتشرز) Universal Pictures، و(سوني بيكتشرز إنترتيمينت) Sony Picture Entertainment، و(باراماونت) Paramount، و(بي بي سي استديوز) BBC Studio، وغيرها من الشركات وقنوات المحتوى المرئي الممتاز. أما فيما يتعلق بالمحتوى الصوتي، فقد تعاونت مع شركات مثل: (وارنر ميوزيك جروب) Warner Music Group، و(سوني ميوزيك) Sony Music، و(يونيفرسال ميوزيك جروب) Universal Music Group، وغيرها.

وكرر (يو) أيضًا استعداد هواوي للعمل مع المزيد من مطوري التطبيقات ودعاهم بحرارة للانضمام إلى صفوف مطوري منصة HMS.

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