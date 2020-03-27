هواوي تعلن عن P40 Pro+ بمواصفات فريدة وتؤكد أن كورونا لن يؤثر على المبيعات

هواوي تعلن عن +P40 Pro بمواصفات فريدة وتؤكد أن كورونا لن يؤثر على المبيعات

أعلنت شركة هواوي يوم الخميس إلى جانب هاتفي (هواوي بي40) و(هواوي بي40 برو) عن هاتف ثالث بمواصفات متقدمة جدًا، وهو (هواوي بي40 برو بلس) Huawei P40 Pro Plus.

ويمتاز هاتف (هواوي بي40 برو بلس) بأنه يقدم المواصفات المتقدمة ذاتها التي يقدمها (هواوي بي40 برو)، ولكن هناك عدسة منظار ثانية مع حساس بدقة 8 ميجابكسل، مما يجعل عدد الكاميرات الخلفية 4 كاميرات، فضلًا عن حساس التصوير الثلاثي الأبعاد ToF.

وتستخدم العدسة الثانية بُعدًا بؤريًا بطول 240 ميليمترًا، أي أنه ضعف البعد البؤري لعدسة المنظار الوحيدة في هاتف (هواوي بي40 برو)، وبذلك يصبح الهاتف هو الأول في تقديم عدسات بهذا الطول. ويحتوي الهاتف أيضًا كاميرا telephoto إضافية مع عدسة بقياس 80 ميليمترًا، وذلك بهدف سد الفجوة بين التقريب الشديد والكاميرا العادية. ويمنح ذلك المستخدمين مرونة أكبر ويسمح لهم بالتقاط صور عالية الجودة على مسافات مختلفة.

وإلى جانب العدسة الإضافية، يمتاز (هواوي بي40 برو بلس) بأنه أول هاتف يدعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 40 واط. كما أنه يدعم تقنية الشحن العكسي. كما يمتاز الهاتف بأن ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 512 جيجابايت.

ويمتاز الهاتف أيضًا بأنه يأتي مع جسم مصنوع من السيراميك المتين، أما فيما يتعلق بباقي المواصفات، فهي ذاتها التي يقدمها (هواوي بي40 برو بلس)، وسيتوفر الهاتف اعتبارًا من شهر حزيران/ يونيو القادم بسعر 1,399 يورو.

وعلى صعيد منفصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي (ريتشارد يو) اليوم الخميس في جلسة أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت عقب حدث الإعلان عن هواتف (هواوي بي40) Huawei P40 الجديدة: إن توفر الهواتف لن يتأثر بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وتحدث (يو) عن (خدمات هواوي المحمولة) HMS، ووضع الفيروس، والمساعد الصوتي الجديد (سيليا) Celia. وقال (يو): إن توفر (هواوي بي10)، و(هواوي بي40 برو)، و(هواوي بي40 برو بلس) لن يتأثر بالفيروس، وأكد أن الهواتف ومكوناتها دخلت في مرحلة الإنتاج منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أي قبل أن يؤدي تفشي الفيروس إلى تعطيل سلاسل التوريد.

وبالحديث عن الطلب، كشف (يو) أن الناس يريدون الآن المزيد من أجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة اللوحية في ظل الاضطرار إلى العمل والدراسة من المنزل. وكذلك شهدت الهواتف الذكية عامةً زيادةً في الطلب، بالنظر إلى أن الناس أصبحوا يقضون وقتًا أطول في استخدامها.

أما خدمات هواوي المحمولة HMS فستظل المنصة الرئيسية في ظل العقوبات الأمريكية المستمرة التي تمنع الشركة الصينية من استخدام خدمات جوجل وتطبيقاتها.