فيسبوك تُسهّل البث المباشر لمزيد من المستخدمين وسط عزلة كورونا

قالت شركة فيسبوك: إنها تعتزم على مدى الأسابيع المقبلة إطلاق عدد من المزايا التي تُسهِّل على مزيد من الناس إجراء بث مباشر، وذلك في ظل الانعزال الذاتي بسبب فيروس (كوفيد-19) COVID-19 الذي شجع كثيرين على استخدام الشبكة الاجتماعية.

وأوضحت فيسبوك – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم – أن المزايا الجديدة تستهدف المستخدمين الذين لا يملكون ما يكفي من بيانات الجوال، كما أنها ستُتاح للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وقالت الشركة: إنها ستدعم وضع البث المباشر الصوتي فقط، بالإضافة إلى الشروحات المغلقة تلقائيًا. ومن المزايا المهمة أيضًا، دعم مشاهدة البث المباشر من خارج فيسبوك، إذ لن يكون من الواجب على الراغبين في مشاهدة البث المباشر تسجيل الدخول إلى الشبكة، أو حتى امتلاك حساب فيها. ويرافق ذلك دعم شبكة الهاتف العامة، مما يسمح لأصحاب البث المباشر في إنشاء أرقام هاتف مجانية يمكن للمشاهدين الاتصال بها أثناء البث المباشر الصوتي.

وأطلقت فيسبوك أيضًا مزايا أخرى موجهة لمن يجري بثًا مباشرًا، ومن ذلك توسعة ميزة (النجوم) Stars – التي تسمح لمنشئي المحتوى من كسب المال من البث – لتشمل الموسيقيين، والمؤسسات الثقافية. مع الإشارة إلى أن الميزة كانت متاحةً في السابق للاعبين فقط.

وقالت فيسبوك: إنها ستزود شركاءها، خاصةً المؤسسات التعليمية والدينية، بملحقات من الهواتف المحمولة لتسهيل إجراء البث المباشر. كما أنها أطلقت ميزة (المنتج المباشر) Live Producer للمزيد من الإعدادات الاحترافية التي تتطلب كاميرا متصلة، ومُرمِّزًا برمجيًا. وقالت: إن الميزة ستجعل إدارة البث المباشر أسهل، وستشمل أدوات، مثل: اعتدال التعليقات، والقص.