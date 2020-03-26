طرحت شركة آبل يوم أمس تحديث جديد لنظامي تشغيل هواتف آيفون وأجهزة آيباد (iOS 13.4) و (iPadOS 13.4)، بالإضافة إلى إصدار (iOS 12.4.6) لأجهزة آيفون وآيباد القديمة.

يُعتبر التحديث متاحًا لأي هاتف آيفون يعمل بنظام التشغيل iOS 13، بما يشمل: هاتف iPhone 6S، وأي طراز أحدث، وكذلك الجيل السابع من جهاز iPod Touch.

وبالنسبة لإصدار iPadOS 13.4 فهو متاح لأي جهاز آيباد يعمل بنظام التشغيل iPadOS 13، بما يشمل: آيباد آير 2 والإصدارات الأحدث، والجيل الخامس من جهاز آيباد والإصدارات الأحدث، وآيباد ميني 4 والإصدارات الأحدث، بالإضافة لجميع إصدارات آيباد برو.

فيما يلي أهم 5 ميزات جديدة في نظامي التشغيل iOS 13.4 و iPadOS 13.4:

1- الجمع بين مشتريات iOS و Mac :

في السابق كانت متاجر تطبيقات أجهزة آيفون وآيباد منفصلة تمامًا عن متجر تطبيقات ماك، ومتجر نظام tvOS، حيث لا تسمح لك التطبيقات التي اشتريتها من أحد المتاجر باستخدامها في جهاز مختلف.

ولكن ابتداءً من إصدار نظام التشغيل iOS 13.4 وiPad OS 13.4، سمحت آبل لمطوري التطبيقات بإنشاء حزم (الشراء الشامل) Universal Purchase، وبالتالي سيقوم المستخدم بالدفع مرة واحدة للتطبيق نفسه في جميع أجهزة آبل الخاصة به.

2- دعم لوحة التتبع لأجهزة آيباد:

تعتبر الميزة الرئيسية في نظام iPadOS 13.4 هي دعم لوحة التتبع، مما يسمح باستخدام أجهزة البلوتوث وأجهزة (USB)، التي من ضمنها: (Magic Trackpad) و (Magic Mouse) و (Logitech MX Master)، مع حواسيب آيباد المتوافقة، كما ظهر في جهاز آيباد الجديد الذي أعلنت عنه آبل الأسبوع الماضي.

وبالتالي ستتمكن الآن من التنقل في جهاز آيباد عن طريق مؤشر الماوس، مما يسهل إنجاز المهام الأكثر دقة، فمثلًا: تحديد النص سيصبح أسهل بكثير مما كان عليه من قبل، كما ستحصل أجهزة iPad Pro أيضًا على لوحة مفاتيح Magic Keyboard بشكل اختياري مع لوحة التتبع لدعم هذه الميزة الجديدة.

3- مشاركة المجلدات في iCloud:

يتيح نظامي التشغيل iPadOS 13.4 و iOS 13.4 – لأجهزة آيفون وآيباد وكذلك في نظام التشغيل MacOS ضمن تطبيق الملفات – مشاركة مجلدات iCloud مع أشخاص آخرين بمجرد تفعيل ذلك من الإعدادات.

حيث يمكنك دعوة مستخدمين محددين أو إنشاء رابط URL قابل للمشاركة، والسماح أو رفض التعديلات على الملفات داخل المجلد.

4- دعم CarPlay لتطبيقات التنقل الخارجية:

إذا كنت تقود سيارة ولكنك لا تستخدم خرائط آبل، فربما لاحظت أن توصيل هاتف آيفون الخاص بك بسيارتك من خلال منصة CarPlay يعني أنه لا يمكنك استخدام تطبيق الخرائط الذي تختاره.

ولكن مع التحديث الجديد لنظام التشغيل يمكنك استخدام أي تطبيق خرائط تريده، سواء: خرائط جوجل، أو Waze أو Citymapper أو غيرها بمجرد توصيل الهاتف بالسيارة.

5- ملصقات Memoji جديدة:

أضافت آبل، تسع ملصقات جديدة لاستخدامها في iOS 13.4 و iPadOS 13.4 بالإضافة إلى ملصقات Memoji المخصصة، مثل: Smiling Face with Hearts و Hand Pressed Together و Party Face.