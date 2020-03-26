مارك زوكربيرج.. قصة العبقري الذي بنى إمبراطورية فيسبوك

كما يعلم الجميع مارك زوكربيرج هو مؤسس شركة فيسبوك العملاقة، حيث قام بتأسيس شركته في عام 2004، وهو من مواليد 14 مايو 1984 من وايت بلينس، نيويورك، الولايات المتحدة.

درس مارك زوكربيرج علوم الحاسب في جامعة هارفارد، كما درس علم النفس، وهو متزوج من برسيلا تشان منذ عام 2012، ويتقن اللغة الإنجليزية ولغة الماندرين الصينية.

البداية:

كان مارك زوكربيرج المعجزة الشابة موهوبًا في العمل على أجهزة الحاسب، فخلال فترة وجوده في جامعة هارفارد سرعان ما أصبح يُعرف باسم مطور البرامج، وفي سنته الثانية، قام ببناء FaceMash، والذي كان يعتمد على مفهوم (Hot أو Not)، حيث يعرض FaceMash على المستخدم صور لطالبين من الجامعة وطلب منه اختيار الأكثر جاذبية، وعلى الرغم من أنه تم إغلاقه من قبل إدارة هارفارد بعد بضعة أيام، فإن الجر الأولي الذي حصل عليه وصل إلى 450 زائرًا و 22000 مشاهدة للصور في الساعات الأربع الأولى، وهذه خطوة أثارت مارك زوكربيرج، حيث استمر في بناء هذا المشروع.

كما أنشأ مارك زوكربيرج أداة للدراسة الاجتماعية، حيث قام بتحميل الصور الفنية وسمح للطلاب بإضافة تعليقاتهم ومشاركة الملاحظات، وحظيت حالة زوكربيرج كمطور باهتمام ديفيا ناريندرا وكاميرون وتايلر وينكلفوس، حيث كان الثلاثي يخطط لبناء موقع للتواصل الاجتماعي لطلاب جامعة هارفارد، وأقنعوا مارك زوكربيرج بالانضمام إلى الفريق.

في عام 2003 لم يكن لدى جامعة هارفارد منصة مثل فيسبوك عالمية، بل كان لديهم نسخة ورقية وموقع على الإنترنت يحتوي على صور ومعلومات شخصية للطلاب المقيمين في سكن خاص، وفي يناير 2004 أطلق زوكربيرج “The Facebook”، وهو مستوحى من افتتاحية Crimson حول Facemash، وقال زوكربيرج: “من الواضح أن التكنولوجيا اللازمة لإنشاء موقع مركزي متاحة بسهولة، فالفوائد كثيرة”.

وباستثمار قدره 2000 دولار تقريبًا، وجنبًا إلى جنب مع زملائه الطلاب في هارفارد، داستن موسكوفيتز وكريس هيوز وإدواردو سافرين، قام مارك ببناء The Facebook من سكنه، وكان هذا كان في ذات الوقت الذي كان زوكربيرج يعمل فيه مع HarvardConnection.com.

الإطلاق:

تم إطلاق الموقع باسم The Facebook في 4 فبراير 2004، وتم تحويله لاحقًا إلى فيسبوك Facebook بعد الحصول على المجال facebook.com مقابل 200،000 دولار أمريكي.

نقاط مثيرة للاهتمام:

في سن الثانية عشرة، استخدم مارك زوكربيرج Atari BASIC لإنشاء برنامج مراسلة أطلق عليه اسم Zucknet، حيث سمح هذا البرنامج لجميع أجهزة الحاسب بين المنزل ومكتب والده بالتواصل مع بعضها البعض، كما استخدمت عائلته Zucknet للتواصل داخل المنزل.