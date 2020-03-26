سامسونج تجلب ميزات Galaxy S20 إلى Galaxy S10 و Note 10

أعلنت شركة سامسونج عن تقديمها ميزات جديدة ومبتكرة موجودة في تشكيلة هواتفها الرائدة الأحدث (Galaxy S20) إلى سلسلتي العام الماضي (Galaxy S10) و (Galaxy Note 10) من خلال تحديث برمجي قادم.

وتتضمن الميزات الجديدة وظائف الكاميرا، مثل (Single Take) و (Night Hyperlapse)، بالإضافة إلى تطبيق المعرض الجديد وميزات المشاركة السهلة.

وبالرغم من أن الشركة لم تقدم تاريخًا دقيقًا لإصدار التحديث، لكنها قالت إنها ستطرحه في أسواق مختارة في الأسابيع المقبلة، وتبعًا لذلك، سيتمكن المستخدمون من التمتع بأحدث تقنيات تشكيلة (Galaxy S20)، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من التحسينات البرمجية التي تحسن التجربة بأكملها.

تجارب متقدمة للصور والفيديوهات:

يجلب التحديث البرمجي تجارب مختارة للصور والفيديوهات من تشكيلة (Galaxy S20) إلى سلسلتي (Galaxy S10) و (Galaxy Note 10)، إذ يسمح وضع (Single Take) بالتقاط اللحظات الهامة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة من خلال الضغط مرة واحدة على زر الكاميرا والسماح للهاتف تلقائيًا بالتقاط مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو المختلفة في وقت واحد، مع التوصية بأفضل لقطة.

وهناك أيضًا عامل تصفية مخصص (Custom Filter)، يصنع تلقائيًا مرشح صور من صورة موجودة سابقًا باستخدام الألوان والأنماط التي يفضلها المستخدم، بينما يمنحك وضع الفيديو (Pro Video) المتطور تحكمًا أكثر دقة في إعدادات التصوير، مما يسمح بتعديل الإعدادات، مثل (ISO) وسرعة الغالق ومستوى التعريض الضوئي، كما يمكن أيضًا التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية أثناء تسجيل الفيديو.

ويشمل التحديث القادم أيضًا بعض التحسينات في التصوير الفوتوغرافي في ظروف الإضاءة المنخفضة، وذلك من خلال وضع (Night Hyperlapse) المصمم لتقديم مقاطع فيديو (Hyperlapse) أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما يشهد وضع (Night Mode) تحسينات كجزء من التحديث، وذلك لجعله أكثر تماشيًا مع سلسلة (Galaxy S20).

المعرض الذكي:

يوفر هذا التحديث أيضًا مجموعة متنوعة من ميزات المعرض لمساعدة المستخدم في تنظيم المحتوى، بحيث يجمع تطبيق المعرض تلقائيًا – بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي مع وضع (Clean View) – اللقطات المماثلة للموضوع نفسه تحت صورة مصغرة واحدة من أجل جعل المعرض أكثر تنظيمًا، ويمكن للمستخدمين مراجعة اللقطات المتشابهة بسهولة وتحديد المفضلة لديهم وجعلها صورة مصغرة لمجموعة الصور.

وهناك أيضًا وضع (الاقتصاص السريع) Quick Crop الجديد، بحيث أصبح بإمكان المستخدم عند عرض صورة في المعرض تكبيرها والضغط على وضع الاقتصاص السريع الموجود في الزاوية العلوية اليسرى لاقتصاص الصورة بالحجم الذي يريده.

قدرات المشاركة السهلة:

أصبح بإمكان المستخدمين الآن مشاركة المزيد من المحتوى بسرعة، وذلك باستخدام ميزة (المشاركة السريعة) Quick Share، إلى جانب معرفة جهات الاتصال القريبة ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو والملفات الكبيرة مع عدة أشخاص، كما يمكن باستخدام ميزة (مشاركة الموسيقى) Music Share مشاركة مكبر الصوت العامل بالبلوتوث والمتصل بجهازك مع الآخرين بسهولة دون الحاجة إلى قطع الاتصال.