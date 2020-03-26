رصد تعاطي وسائل الإعلام العربية مع كورونا .. وسكاي نيوز عربية تتألق إلكترونيًا

تبذل وسائل الإعلام الرائدة عادةً جهودًا كبيرة لمواكبة أحدث التوجهات التي تلامس اهتمام الجمهور، إلا أن الأمر يتطلب أكثر من ذلك بكثير عندما نتحدث عن أزمة عالمية، كما هو الحال مع فيروس كورونا. وفي ظل التطور التقني والانفجار المعلوماتي وهيمنة منصات التواصل الاجتماعي وتسارع وتيرة الأحداث الراهنة، تتجلى معالم جلية لبنىً قوية، تحريرية وتقنية ومعرفية وإدارية، في مؤسسات إعلامية عربية اجتهدت، وما تزال، في تعاطيها مع هذه الأزمة العالمية الراهنة: فيروس كورونا.

ونظرًا لطبيعة موقعنا، وما نركز عليه في تغطيتنا، فإن فريقنا يواصل مواكبة أحدث تطورات كورونا من الجانب التقني، بما في ذلك الدراسات والأدوات والمواقع والمبادرات والتطبيقات وغيرها، وقد خصصنا ركنًا في الموقع لفيروس كورونا، ونشرنا حوالي ٧٠ مادة حتى اليوم.

وفي محاولة لتسليط مزيد من الضوء، رصد فريق البوابة العربية للأخبار التقنية طرق تعاطي عدد من أبرز وسائل الإعلام العربية أو الناطقة بالعربية إلكترونيًا مع فيروس كورونا، والنتيجة تتجسد في تفوق واضح لفريق سكاي نيوز عربية في كيفية تعاطيه مع أزمة كورونا إلكترونيًا.

ويرجع ذلك لعدة أسباب، منها: الكفاءات التحريرية، والأصول التقنية المتطورة، متمثلة في نظام إدارة محتوى متطور وقابل للتخصيص، وسلاسة الربط والتزامن مع الأصول الأخرى، مثل القناة التلفزية، ومنصات التواصل، وتطبيقات الهواتف الذكية، هذا بالإضافة إلى تبني واجهات تطبيق برمجية API صادرة عن جهات عالمية، تعمل على توفير معلومات وأرقام وبيانات حول كورونا في الوقت الحقيقي.

ومن الواضح جدًا ما أولته سكاي نيوز عربية من اهتمام بالغ بتغطية آخر مستجدات كورونا، فقد أفردت قسمًا كاملًا تحت اسم “أخبار كورونا” تنضوي تحته فئات فرعية هي: “آخر الأخبار، نصائح لمواجهة كورونا، كورونا سؤال وجواب، مسار كورونا”، فيما اكتفت معظم وسائل الإعلام العربية أو الناطقة بالعربية الأخرى – بما فيها بي بي سي، وسي إن إن، وروسيا اليوم، والحرة – بإفراد قسم أو “وسم” برمجي عادي لتجميع المواد، باستثناء موقع قناة العربية الذي قدّم أيضًا إمكانية التقدم بطلب استشارة عبر التعليقات، إضافة إلى أخبار كورونا.

أفضل تغطية إعلامية عربية لمستجدات كورونا إلكترونيًا بحسب تقييم فريق البوابة العربية للأخبار التقنية: