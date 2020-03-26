دل تتيح لك التحكم بهواتف آيفون عبر أجهزة حواسيبها 

أطلقت شركة دل (Dell) تحديثًا جديدًا لتطبيقها المسمى (Mobile Connect)، وذلك بعد إعلانها في شهر يناير أن التطبيق سيصبح أكثر ملاءمة لهاتف آيفون هذا الربيع، بحيث يتيح لك الإصدار 3 من تطبيق (iOS) التحكم في هاتفك باستخدام لوحة المفاتيح والفأرة على جهاز الحاسب.

ويعني التحديث أنه في حال كنت من مستخدمي هاتف آيفون ولديك جهاز حاسب حديث من شركة دل، فإن بإمكانك الآن عكس شاشة هاتفك على جهاز الحاسب والتحكم فيها باستخدام التطبيق المحدث.

ويمكنك أيضًا سحب وإسقاط ملفات الصور والفيديوهات من أجل نقلها بين الجهازين، كما يمكنك الآن أيضًا إرسال الرسائل القصيرة (SMS) دون الحاجة إلى إبقاء تطبيق آيفون مفتوحًا.

وتعمل الميزات المضمنة في التحديث، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لهذا العام، على جعل وظائف آيفون في التطبيق أكثر انسجامًا مع ما يقدمه التطبيق على أندرويد، حيث دعمت دل هذه الميزات منذ بضع سنوات بالنسبة لهواتف أندرويد.

ويشير موقع شركة دل على الويب إلى أن عمليات نقل الملفات على (iOS) تقتصر على الصور ومقاطع الفيديوهات، بينما تدعم عمليات نقل الملفات على أندرويد الموسيقى والمستندات، وإلى جانب وظائف (iOS) الجديدة، تقول دل إن مستخدمي أندرويد سيتمكنون الآن من استخدام أجهزة الحاسب لإرسال ملفات (MMS) من هواتفهم الذكية.

وتحتاج من أجل استخدام تطبيق دل الجديد إلى امتلاك جهاز حاسب محمول من دل من عام 2018 أو أحدث، ويجب أن يعمل جهاز آيفون بنظام (iOS 11) أو إصدار أحدث، وتتضمن قائمة أجهزة الحاسب المحمولة المدعومة من دل أجهزة (XPS) و (Inspiron) و (Vostro) و (Alienware) و (G Series).

يذكر أن دل ليست الشركة الوحيدة التي تسمح لك بالتحكم بهاتفك باستخدام جهاز حاسب ويندوز، إذ لدى هواوي نسختها الخاصة من التقنية التي تعمل أيضًا مع الأجهزة اللوحية، لكنها تقتصر على أجهزة هواوي فقط، كما يعمل تطبيق (Your Phone) من مايكروسوفت على نظام التشغيل ويندوز 10 بغض النظر عن الجهة المصنعة لجهاز الحاسب.

وحدثت مايكروسوفت في العام الماضي تطبيقها لنظام أندرويد مع إضافة القدرة على توجيه المكالمات من الهاتف إلى جهاز الحاسب، كما أنها تختبر وظيفة عكس الشاشة المماثلة لما تقدمه دل، ومع ذلك، فإن تطبيق (iOS) الحالي من مايكروسوفت أكثر محدودية مقارنةً بإصدار أندرويد، ولا يدعم انعكاس الشاشة.