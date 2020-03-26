آبل تطلق iOS 12.4.6 لأجهزتها القديمة

أطلقت شركة آبل اليوم الأربعاء الإصدار 12.4.6 من نظام التشغيل (آي أو إس) لبعض مستخدمي أجهزتها المحمولة التي لم تحصل على إصدار 13.4 الذي أطلقته يوم أمس الثلاثاء.

وكانت آبل قد أطلقت يوم أمس الإصدار 13.4 من نظامي (آي أو إس) iOS، و(آيباد أوإس) iPad OS، ولكن الأجهزة القديمة لم تكن مؤهلة للحصول على التحديث، لذا يأتي الإصدار 12.4.6 من النظام خصيصًا لتلك الأجهزة.

ويأتي الإصدار الجديد لأجهزة آيفون 5إس، آيفون 6، وآيفون 6 بلس، والجيل السادس من آيبود تتش، والجيل الأول من آيباد أير، وآيباد ميني 2، وآيباد ميني 3.

يُشار إلى أن التحديث يركز بصورة رئيسية على الإصلاحات الأمنية للثغرات، ولا يضيف أي ميزة جديدة، خاصةً أن الأجهزة التي يستهدفها قديمة، فهاتف آيفون 5إس أُطلق في عام 2013.