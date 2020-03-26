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آبل تتبرع بأكثر من 10 ملايين قناع لمواجهة كورونا

آبل تتبرع بأكثر من 10 ملايين قناع لمواجهة كورونا
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة آبل (تيم كوك) اليوم الأربعاء في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر عن تبرع الشركة بعشرة ملايين قناع وجه للعاملين في المجال الصحي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان قد أُشيع الأسبوع الماضي عن عزم الشركة التبرع بمليوني قناع، لذا فإن الرقم الذي أعلن عنه كوك أكبر من ذلك بكثير، حتى أنها أكبر مما أعلنه نائب الرئيس الأمريكي (مايك بنس) الذي قال في مؤتمر للبيت الأبيض أمس أن الشركة ستتبرع بتسعة ملايين قناع.

وقال كوك في تغريدته: “فخور بالإعلان عن أننا تمكننا من الحصول على 10 ملايين قناع للولايات المتحدة، وملايين أخرى للمناطق الأكثر تضررًا في أوروبا. وتساعد فرق العمليات التابعة لنا في إيجاد وشراء الأقنعة من سلسلة التوريد الخاصة بنا بالتنسيق مع الحكومات في جميع أنحاء العالم”.

وبذلك، تنضم آبل إلى العديد من شركات التقنية الأخرى التي تبرعت بالأقنعة وسط النقص الحاصل بسبب كثرة الطلب عليها في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى حتى تاريخ اليوم بحياة أكثر من 20 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

وكانت شركات، مثل شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد، قد أعلنت عن تحويل منشآتها إلى مكان لإنتاج الأقنعة.

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