آبل تتبرع بأكثر من 10 ملايين قناع لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة آبل (تيم كوك) اليوم الأربعاء في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر عن تبرع الشركة بعشرة ملايين قناع وجه للعاملين في المجال الصحي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان قد أُشيع الأسبوع الماضي عن عزم الشركة التبرع بمليوني قناع، لذا فإن الرقم الذي أعلن عنه كوك أكبر من ذلك بكثير، حتى أنها أكبر مما أعلنه نائب الرئيس الأمريكي (مايك بنس) الذي قال في مؤتمر للبيت الأبيض أمس أن الشركة ستتبرع بتسعة ملايين قناع.

Proud to share we’ve been able to source 10M masks for the US and millions more for the hardest hit regions in Europe. Our ops teams are helping to find and purchase masks from our supply chain in coordination with governments around the world. pic.twitter.com/uTsA6eA5ks

— Tim Cook (@tim_cook) March 25, 2020