8 طرق لإصلاح مشاكل كاميرا الويب في نظام ويندوز 10

عندما لا تعمل كاميرا الويب في نظام التشغيل ويندوز 10 أو تتوقف فجأة، فهذا يرجع للعديد من الأسباب مثل: عدم وجود برامج التشغيل الخاص بها بعد التحديث، أو أن برنامج الحماية من الفيروسات يمنع الكاميرا من العمل، أو أن إعدادات الخصوصية لا تسمح لبعض التطبيقات بالوصول إلى الكاميرا.

وبغض النظر عن السبب إلا أن عملية إصلاحها وإعادتها للعمل مرة أخرى تعتبر سهلة للغاية.

فيما يلي سنتعرف على 8 طرق لإصلاح مشاكل كاميرا الويب في نظام التشغيل ويندوز 10:

أولًا: لماذا لا تعمل كاميرا الويب؟

عند محاولة تشغيل الكاميرا، قد ترى كود خطأ مثل: 0xA00F4244 أو 0x200F4244 مع رسالة: (لا يمكننا العثور على الكاميرا)، هذه المعلومات ليست مفيدة في حد ذاتها، لذا سيتعين عليك إجراء بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

عادةً ما يقوم نظام التشغيل ويندوز بتثبيت برامج التشغيل تلقائيًا عندما يكتشف أجهزة جديدة، ولكن إذا قمت بالترقية إلى ويندوز 10، في بعض الأحيان يجب عليك تحديث برامج تشغيل الأجهزة يدويًا، وربما تجد أن بعض تطبيقات متجر ويندوز 10 تدعم طرز كاميرا الويب الأحدث فقط.

لذا قد يكون جهازك القديم غير متوافق تمامًا، ومع ذلك، لا تزال معظم برامج أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة تدعم الكاميرات القديمة، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن ويندوز 10 يحتوي على ميزة تعمل على تعطيل كاميرا الويب الداخلية، حيث إن إيقاف تشغيلها في حالة عدم الاستخدام تعتبر فكرة رائعة لحماية خصوصيتك.

ثانيًا: ماذا تفعل عندما لا تعمل كاميرا الويب:

قد تختلف الخطوات المناسبة لاستكشاف أخطاء عدم عمل الكاميرا وإصلاحها قليلاً اعتمادًا على إصدار ويندوز الخاص بك، ولكن معظم الإصلاحات التالية تنطبق على جميع كاميرات الويب وأنظمة التشغيل:

1- تحقق من إعدادات برنامج مكافحة الفيروسات :

حيث يمكن أن تتداخل برامج مكافحة الفيروسات أحيانًا مع كاميرات الويب، لذا تحقق من إعدادات البرنامج، أو إذن استخدام كاميرا الويب.

2- توصيل كاميرا الويب بحاسوب آخر :

إذا كنت تستخدم كاميرا خارجية، فقم بتوصيلها بجهاز آخر للتأكد من أنها تعمل، وإذا ظهرت مشاكل تشغيل في الكاميرا بعد توصيلها بجهاز آخر، فهذا هو الوقت المناسب لشراء كاميرا ويب جديدة.

3- تحقق من اتصال الجهاز :

إذا كنت تستخدم كاميرا خارجية، فتأكد من توصيلها بالحاسوب المكتبي أو المحمول بشكل صحيح، من خلال التأكد من الكابل، أو فصل الكاميرا وتوصيلها مرة أخرى.

4- تحقق من منفذ USB :

قد تحدث مشكلات الاتصال لسبب يتعلق بالحاسوب الخاص بك أيضًا، لذا حاول توصيل جهاز طرفي آخر بمنفذ USB لاستبعاد هذه الاحتمال.

5- تأكد من تفعيل الكاميرا الصحيحة :

إذا كان لديك كاميرا مدمجة وكاميرا ويب خارجية متصلة، فيمكن الخلط بينهما أثناء الاستخدام، لذا تحقق من إعدادات التطبيق، وابحث عن خيار تحديد الكاميرا المفضلة.

6- استشر الشركة المصنعة :

بالنسبة لكاميرات الويب الخارجية، راجع دليل المستخدم أو موقع الشركة المصنعة للحصول على مزيد من الإرشادات.

7- تغيير اعدادات النظام:

من خلال اتباع هذه الخطوات:

انقر بزر الماوس الأيمن فوق زر (ابدأ) في الزاوية اليسرى السفلية من شاشتك وحدد الإعدادات من القائمة.

اضغط على خيار (الخصوصية) Privacy.

حدد (الكاميرا) Camera، في الجزء الأيسر.

تأكد من تفعيل خيار (وصول إلى الكاميرا لهذا الجهاز) Camera access for this device، و (السماح للتطبيقات بالوصول إلى الكاميرا) Allow apps to access your camera.

مرر للأسفل واختر التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الكاميرا للتأكد من تفعيل التطبيق الذي تريد استخدامه.

اغلق قائمة الإعدادات.

انقر بزر الماوس الأيمن فوق زر (ابدأ) في الزاوية اليسرى السفلية من شاشتك، واختر (إدارة الأجهزة) Device Manager.

انقر نقرًا مزدوجًا فوق (الكاميرات)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا على اسم الكاميرا لفتح (الخصائص) Properties.

ابحث في مربع حالة الجهاز تحت علامة التبويب (عام) General للتأكد من تفعيل الجهاز، إذا لم يكن كذلك، اخرج من قائمة الخصائص وانقر بزر الماوس الأيمن على الجهاز، ثم حدد (تفعيل الجهاز) Enable Device.

8- تحديث برنامج التشغيل:

إذا لم تساعد الخطوات المذكورة أعلاه، فعليك بتحديث برنامج التشغيل، من خلال الخطوات التالية: