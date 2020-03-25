5 خدمات VPN لحماية بياناتك وتعزيز خصوصيتك بعروض مغرية

يُعتبر استخدام (الشبكات الخاصة الافتراضية) VPN من أهم نصائح خبراء الأمن لحماية بياناتك وخصوصيتك أثناء الاتصال بالإنترنت، حيث إنها تتيح لك تصفح الويب دون قيود، وتعمل على تشفير نشاطك، وتسمح لك بتوجيه زيارات المواقع إلى خوادم مختلفة لإخفاء مكان تواجدك الحقيقي.

نقدم لك اليوم 5 خدمات VPN لتتمكن من حماية بياناتك وخصوصيتك أثناء تصفح الإنترنت، وكل منها متاح بخصم رائع لفترة محدودة.

1- خدمة KeepSolid VPN:

تتميز خدمة KeepSolid VPN بشبكة واسعة من الخوادم؛ حيث يوجد لديها أكثر من 1000 خادم في أكثر من 70 موقعًا في جميع أنحاء العالم. بصرف النظر عن المواقع المعتادة، مثل: هونغ كونغ، وسنغافورة، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، توجد لديها أيضًا خوادم في الدول الأوروبية الأصغر حجمًا، وكذلك في إفريقيا، وهذا التوزيع يضمن إمكانية الوصول إلى أي محتوى ترغب فيه أينما كنت.

توفر لك خطة (Infinity Plan) إمكانية حماية ما يصل إلى 10 أجهزة، وبهذا تستطيع حماية جميع أجهزتك، وأجهزة أفراد أسرتك، كما تعمل الخدمة على مختلف المنصات، وتتميز بالتصميم الرائع، وواجهة المستخدم البسيطة، حيث تُصنف الميزات بدقة ويمكن الوصول إليها بسهولة.

توفر KeepSolid VPN عددًا من ميزات الأمان، والتي تشمل حماية من البرامج الضارة، ومانع إعلانات، وجدار الحماية، بالإضافة إلى منع التتبع، والتصفح بدون حدود للسرعة.

تستخدم الخدمة بروتوكول OpenVPN في نظامي أندرويد، وويندوز مع تشفير AES 128-bit، وAES 256-bit. وتستخدم بروتوكول IPSec IKEv2 في نظامي التشغيل آي أوإس، وماك أوإس مع تشفير AES 128-bit، وبرتوكول KeepSolid WISE الذي يعمل مع كافة المنصات.

تبلغ تكلفة الاشتراك مدى الحياة في خدمة KeepSolid VPN Unlimited ما يصل إلى 299 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها بخصم 80% أي بسعر 59 دولارًا فقط.

2- خدمة Ivacy VPN:

تقدم خدمة Ivacy VPN مجموعة من أفضل ميزات الحماية والسرعة، حيث تتيح لك تأمين التصفح الخاص بك مع تشفير 256 بت، وتدعم برتوكول (النظير إلى النظير) P2P لمشاركة الملفات بسرعة مع إخفاء الهوية بالكامل.

كما تتيح لك الاتصال السريع من خلال الوصول إلى أكثر من 1000 خادم في أكثر من 100 موقع عبر أكثر من 50 دولة، والوصول إلى المحتوى المحظور، والتمتع ببث عالي الدقة لأفلامك وبرامجك التلفزيونية والأحداث الرياضية المفضلة لديك. بالإضافة إلى دعم 10 أجهزة مع تسجيلات دخول متزامنة مما يتيح لك حماية جميع أجهزتك.

تبلغ تكلفة الاشتراك مدى الحياة في خدمة Ivacy VPN ما يصل إلى 2338 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها بخصم 97% أي بسعر 59.99 دولارًا فقط.

3- خدمة SlickVPN:

تتيح لك خدمة SlickVPN الاتصال بالإنترنت بأقصى قدر من الخصوصية والأمان من خلال توفير حماية HYDRA، وتشفير 256 بت، وإخفاء هويتك أثناء التصفح والوصول إلى المواقع المحظورة.

تعمل الخدمة مع جميع أنظمة التشغيل، بالإضافة إلى دعم 5 أجهزة مع تسجيلات دخول متزامنة.

تبلغ تكلفة الاشتراك مدى الحياة في خدمة SlickVPN ما يصل إلى 1200 دولارِِ، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها بخصم 98% أي بسعر 19.99 دولارًا فقط.

4- خدمة FastestVPN:

تقدم لك FastestVPN خدمة ذكية وسهلة الاستخدام لجميع الأجهزة حيث تدعم جميع أنظمة التشغيل: ويندوز، وماك، وآي أوإس، وأندرويد، وأجهزة التلفاز الذكية Smart TV، وحتى جهاز التوجيه نفسه.

وتمنحك خدمة FastestVPN الوصول إلى أكثر من 350 خادمًا عالي السرعة حول العالم، بالإضافة جدار حماية NAT، وحاجب الإعلانات، وسياسة حماية بيانات صارمة، كما تستخدم تشفير AES-256 في جميع خوادمها.

يمكنك حظر أي محتوى ضار من الوصول إلى جهازك باستخدام ميزة الحماية من البرامج الضارة، وإخفاء هويتك عن طريق إخفاء عنوان IP الخاص بك أثناء تصفحك للشبكة أو تبادل البيانات الهامة. بالإضافة إلى دعم 5 أجهزة مع تسجيلات دخول متزامنة.

تبلغ تكلفة الاشتراك مدى الحياة في خدمة FastestVPN ما يصل إلى 600 دولارِِ، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها بخصم 96% أي بسعر 19.99 دولارًا فقط.

5- خدمة BulletVPN:

توفر لك خوادم BulletVPN اتصال إنترنت عالي الجودة وسريع وآمن من خلال بروتوكولات التشفير القوية OpenVPN و IKEv1 و IKEv2 و PPTP و L2TP، وتشفير 256-AES.

كما تمتلك أكثر من 119 خادمًا في 51 دولة، مما يتيح لك الوصول إلى مئات المواقع المقيدة جغرافيًا حول العالم.

تتوافق هذه الخدمة مع جميع أنظمة التشغيل، وتقدم خدمة DNS ذكية تقريبًا لأي جهاز متصل بالإنترنت، بالإضافة إلى دعم 6 أجهزة مع تسجيلات دخول متزامنة.

تبلغ تكلفة الاشتراك مدى الحياة في خدمة BulletVPN ما يصل إلى 450 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها بخصم 92% أي بسعر 39 دولارًا فقط.