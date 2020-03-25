يوتيوب أكثر التطبيقات استهلاكًا للبيانات في السعودية

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية عن مؤشرات خدمات الاتصالات وزيادة في استخدام الإنترنت المتنقل والثابت في السعودية بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث ارتفع معدل الاستهلاك اليومي للبيانات على شبكات الإنترنت المتنقل والثابت في المملكة بنسبة 33% عن متوسط شهر فبراير الماضي.

وأظهرت المؤشرات أعلى خمس تطبيقات استهلاكاً للبيانات في المملكة، حيث تتصدر منصة يوتيوب أكثر منصات المحتوى استهلاكاً للبيانات بنسبة 22.5% من إجمالي استهلاك البيانات اليومي في السعودية ثم تأتي منصة فيسبوك بنسبة 8.1%، وجاء بلايستيشن في المرتبة الثالثة بنسبة 7.8%، فيما احتلت منصة سناب شات المركز الرابع بما يعادل نسبة 7.6% من إجمالي استهلاك البيانات، وجاء في المركز الخامس لأكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات منصة نتفليكس بنسبة 6.2%.

يشار إلى أن هذه الزيادة في استهلاك البيانات تأتي نتيجة لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت في السعودية خلال هذه الفترة التي تشهد تطبيق العديد من التدابير الاحترازية في مقدمتها العمل عن بُعد، والتعليم عن بُعد، وإنهاء كافة الأعمال في القطاعين الخاص والعام عبر الخدمات الإلكترونية.