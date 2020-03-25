مذكرة من آبل تكشف عن موعد إعادة فتح المتاجر

أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية اليوم الأربعاء بأن شركة آبل أخبرت موظفيها بأنه قد يُعاد فتح بعض متاجر البيع بالتجزئة التابعة لها في شهر نيسان/ أبريل المقبل تدريجيًا، كما أخبرتهم بعزمها توسيع قدرات العمل عن بُعد للعديد من الموظفين حتى 5 نيسان/ أبريل على أقل تقدير.

وقالت بلومبرج: إن هذه التفاصيل كُشفت في مذكرة أرسلها نائب الرئيس الأول لشؤون الأفراد والبيع بالتجزئة (ديردي أوبراين)، وقال فيها: “بالنسبة لجميع متاجر البيع بالتجزئة خارج الصين الكبرى، فإننا سنعيد فتح متاجرنا على أساس متدرج”. وأضاف: “في الوقت الحالي، نتوقع أن تتمكن بعض المتاجر من فتح أبوابها في النصف الأول من شهر نيسان/ أبريل اعتمادًا على الظروف في مجتمعها”. وقال أيضًا: “سنقدم تحديثات لكل متجر بمجرد تحديد تواريخ محددة”.

وكانت آبل قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي عن إغلاق 458 متجرًا من متاجر البيع بالتجزئة خارج البر الرئيسي للصين، وهونج كونج، وتايوان إلى أجل غير مسمى كجزء من محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وكانت قد أغلقت في السابق جميع متاجرها في الصين البالغ عددها 42 متجرًا، ولكنه أعيد فتحها لاحقًا.

وجاء أيضًا في المذكرة التي أُرسلت للموظفين أن العمل عن بُعد سيُمدَّد بعد إغلاق مكاتب آبل العالمية خارج الصين في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال أوبراين في المذكرة: “في جميع مكاتبنا خارج الصين الكبرى، نمدد ترتيبات العمل المرنة لجميع أعضاء الفريق – ما عدا أولئك الذين يتطلب عملهم الحضور في الموقع – حتى 5 نيسان/ أبريل على أقل تقدير، وبعدئذ سيُعاد تقييم الأمر أسبوعيًا اعتمادًا على موقع العمل”.

قال أوبراين: إن آبل “تضع صحة فرقنا وعملائنا ومجتمعاتنا أولاً”. وكانت شركة آبل من أوائل بائعي التجزئة الذين أغلقوا المتاجر استجابةً للفيروس.