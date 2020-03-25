كيف يمكنك عرض سجل النشاط في ويندوز 10 وحذفه؟

يقوم نظام التشغيل ويندوز 10 بجمع سجلات أنشطتك – مثل: سجل التصفح، ومعلومات الموقع، وسجل المخطط الزمني الخاص بك – وحفظها بشكل تلقائي على كل من الحاسوب وفي خدمة (ون درايف) OneDrive السحابية التابعة لمايكروسوفت.

ولكن بالرغم من خطورة هذا الأمر على الخصوصية، إلا أن مايكروسوفت تقدم أدوات لتسهيل الاطلاع على جميع البيانات التي تحفظها وتسمح لك بحذفها.

فيما يلي سنتعرف على كيفية عرض سجل النشاط وحذفه في ويندوز 10:

ماهي البيانات التي يجمعها نظام ويندوز 10؟

تتضمن البيانات التي يجمعها ويندوز 10 ما يلي:

سجل التصفح في متصفح مايكروسوفت إيدج.

سجل بحث محرك البحث (بينج) Bing.

بيانات الموقع (إذا كانت مفعّلة).

أوامر المساعد الصوتي (كورتانا) Cortana.

استخدام ميزة (المخطط الزمني) Timeline.

كيفية حذف سجل النشاط في ويندوز 10:

يمكنك بسهولة معرفة البيانات التي تُخزنها مايكروسوفت وحذفها، وهناك طريقتان لفعل ذلك:

من إعدادات جهاز الحاسوب.

من حساب مايكروسوفت لخدمة التخزين السحابي.

لحذف سجل النشاط في جهازك:

انقر على قائمة (ابدأ)، واختر (الإعدادات) Settings.

انقر على خيار (الخصوصية).

حدد (سجل النشاط) Activity History، في الجانب الأيسر.

أسفل خيار (مسح سجل النشاط) Clear Activity History، انقر على زر (مسح) Clear.

سيؤدي هذا إلى مسح سجل النشاط للحساب الذي تستخدمه حاليًا.

كيفية إيقاف تتبع النشاط في المخطط الزمني:

(المخطط الزمني) Timeline هو عبارة عن ميزة تتعقب جميع أنشطتك على ويندوز 10، ويمكنك معرفتها بالضغط على زري (شعار ويندوز و Tab ) في لوحة المفاتيح، لرؤية جميع النوافذ التي تعمل عليها حاليًا، بالإضافة إلى جميع الملفات التي فتحتها في الماضي.

وتقوم مايكروسوفت بمزامنة هذا النشاط بين جميع أجهزتك، لذلك إذا كنت تفضل عدم قيام ويندوز 10 بتخزين (المخطط الزمني) Timeline الخاص بنشاطك في الجهاز، فيجب إيقاف تشغيل هذه الميزة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح صفحة (سجل النشاط).

حدد (سجل النشاط) Activity History، في الجانب الأيسر.

قم بإلغاء تحديد (تخزين سجل نشاطي على هذا الجهاز) Store my activity history on this device، لمنع ويندوز من تذكر ما فعلته في مخططك الزمني.

ألغِ تحديد (إرسال سجل نشاطي إلى مايكروسوفت) Send my activity history to Microsoft، لإيقاف إرسال بياناتك إلى خوادم مايكروسوفت.

كيفية عرض سجل النشاط كله في ويندوز10:

إذا كنت ترغب في عرض سجل جميع أنشطتك في ويندوز 10، فيمكنك القيام بذلك على موقع خصوصية حساب مايكروسوفت على الويب، بمجرد تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت سترى مجموعة من الفئات مثل: سجل البحث في Bing، وسجل نشاط الموقع وغيرها من الفئات الأخرى.

يمكنك أيضًا النقر فوق علامة التبويب (سجل النشاط) لعرض قائمة كاملة بجميع أنواع البيانات مثل: البحث، وسجل التصفح، ومعلومات الموقع، أو يمكنك تنزيل بياناتك من خلال النقر في علامة التبويب (Download Your Data).