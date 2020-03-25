كيف سيحمي نظام أندرويد 11 هاتفك من المكالمات الآلية المزعجة؟

أطلقت شركة جوجل في نهاية الأسبوع الماضي نسخة المعاينة الثانية للمطورين من نظام التشغيل (أندرويد 11) Android 11، – وذلك بعد نحو شهر على إطلاق النسخة الأولى – التي كشفت عن ميزات جديدة في النظام.

تشير نسختا المعاينة حتى الآن إلى أن نظام أندرويد 11 سيضم الكثير من الميزات الجديدة القوية، التي تشمل: ميزات خصوصية وأمان أقوى، وتحسين تجارب شبكات الجيل الخامس 5G، والهواتف القابلة للطي، وتوافق أفضل مع الشاشات الجديدة، وآلية للتعامل مع اختلاف معدل تحديث الشاشة على مستوى النظام، خاصةً بعد أن أصبحت معظم الهواتف الجديدة تدعم معدلات تحديث عالية، مثل: 90 هرتزًا، و120 هرتزًا.

كما تعالج إحدى التحسينات الرئيسية في نظام أندرويد 11 مشكلة (المكالمات الهاتفية الآلية) Robocalls المزعجة، حيث أضافت جوجل تحسينات في (خدمة فحص المكالمات) Call screening service لمساعدة المستخدمين في إدارة هذه المكالمات بصورة أفضل.

تأتي نسخة معاينة المطورين الثانية من النظام مع (واجهة برمجة تطبيقات) API جديدة تسمح لتطبيقات فحص المكالمات بعمل المزيد لمنع المكالمات غير المرغوب فيها.

بالإضافة إلى التحقق من حالة (STIR / SHAKEN) للمكالمات الواردة – وهي تقنية تنفذها شركات الاتصالات، وشركات الهواتف المحمولة تعمل على تقليل هذه المكالمات وحظرها -، يمكن لتطبيقات فحص المكالمات والإبلاغ عن سبب رفض مكالمة ما، وإذا منح المستخدم الإذن يمكن للتطبيق معرفة كون هذه المكالمة قادمة من شخص ما في جهات اتصاله أو رقم خارجي.

يمكن للتطبيقات أيضًا تخصيص شاشة ما بعد المكالمة التي يوفرها النظام للسماح للمستخدمين بتنفيذ إجراءات معينة: مثل وضع علامة على مكالمة على أنها غير مرغوب فيها، أو إضافة إلى جهات الاتصال.

تكمن وظيفة (المكالمات الآلية) Robocalls في إيصال رسالة مسجلة سابقًا إلى هاتفك تحثك في كثير من الأحيان على القيام بشيء ما، في بعض الأحيان تكون رسالة من مرشح سياسي، أو مكالمة من البنك الذي تتعامل معه تعلن عن خدمة جديدة، ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق يتمثل في المكالمات الاحتيالية التي تُعرض المستخدمين للكثير من المخاطر.

أضافت آبل أيضًا في نظام iOS 13 ميزة تُسمى (إسكات المكالمات المجهولة) Silence Unknown Callers، التي تضيف خيارًا لتوجيه المكالمات من أرقام غير معروفة مباشرة إلى البريد الصوتي.

جاءت نسخة المعاينة الثانية من نظام أندرويد 11 مع ترقيات تتيح للمطورين تكييف تطبيقاتهم بشكل أفضل مع أنماط المفاصل المختلفة للهواتف القابلة للطي، إذ تأتي مع واجهة برمجة تطبيقات تسمح لهذه الهواتف بإخبار التطبيقات بزاوية طي خاصة للجهاز، للمساعدة في إنشاء المزيد من التجارب التكيفية لهذه الأجهزة الجديدة.

يُعتبر أندرويد نظام تشغيل الهواتف الأكثر هيمنة في العالم، حيث يُشغل ما يقرب من 90% من الهواتف الذكية في العالم. ولكن التحدي الأكبر الذي تواجهه جوجل مع الإصدارات الجديدة من نظام أندرويد هو بطء وصولها للمستخدمين حيث إن شركات تصنيع الهواتف تعمل على إبطاء عملية التحديثات.

لم تنشر جوجل حتى الآن أعداد المستخدمين لإصدار نظام أندرويد الأخير (أندرويد 10) Android 10. ولكن في المرة الأخيرة التي أعلنت فيها عن حصص استخدام إصدارات أندرويد في مايو 2019، أوضحت الأرقام أن نسبة 10.4% فقط من هواتف أندرويد تعمل بإصدار أندرويد 9، في حين تعمل نسبة 64.4% بالإصدارات الثلاثة السابقة من النظام.

وعلى العكس من ذلك، فإن نسبة 70% من أجهزة آبل تعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل iOS 13، ونسبة 23% فقط تعمل بالإصدار السابق iOS 12.