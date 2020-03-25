سامسونج تطلق طرازًا جديدًا من Galaxy Tab A

أطلقت شركة سامسونج اليوم الأربعاء طرازًا جديدًا من حاسوبها اللوحي (جالاكسي تاب أي 8) Galaxy Tab A 8، وذلك مع بعض التحسينات على المواصفات.

ويأتي الطراز الجديد من الحاسوب اللوحي – الذي يقدم شاشة بقياس 8.4 بوصات – بدعم شبكات الجيل الرابع LTE، ويحتوي بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة، وهو يتوفر في الولايات المتحدة بسعر 279 دولارًا أمريكيًا.

ويمتاز الطراز الجديد أيضًا بأن كاميرته الأمامية أصبحت بدقة 5 ميجابكسل بدلًا من 2 ميجابكسل في الطراز السابق، كما أن الشاشة أصبحت بدقة 1920×1080 بكسل بدلًا من 1280×800 بكسل، وهناك أيضًا معالج ثماني النوى بدلًا من رباعي النوى.

ومع ذلك، فإن سعة بطاريته أقل، إذ جاء الطراز السابق ببطارية سعتها 5,100 ميلي أمبير/ الساعة. وبرمجيًا، يعمل الحاسوب بنظام التشغيل أندرويد 9 باي، وهذا أمر مفاجئ، بالنظر إلى أن أجهزة الشركة الحديثة تعمل بنظام أندرويد 10 الذي أُطلق منذ صيف 2019.

يُشار إلى أن سامسونج تستهدف بسلسلة (جالاكسي تاب أي) المستخدمين الباحثين عن حواسيب لوحية رخيص الثمن، وهي أدنى من حيث المواصفات مقارنةً بسلسلة (جالاكسي تاب إس) الرائدة، التي تنافس عادةً حواسيب آيباد من آبل.