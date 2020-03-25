إس إيه بي تقدم تقنياتها للشركات مجانًا لدعم استمرارية أعمالهم

تتمع شركة إس إيه بي اليوم أكثر من أي وقت مضى بمكانة تجعلها الشريك الموثوق لمساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس اليومية، حيث دعا خبراء مختصون في مجال تقنية المعلومات الشركات العاملة في عدد من القطاعات الحيوية بمنطقة الشرق الأوسط إلى إعادة النظر في منهجيات العمل المتبعة وذلك لتأمين رفاهية الموظفين والسكان والحفاظ على استمرارية الأعمال.

وتأتي الصحة والسلامة على رأس أولويات الحكومات في مختلف دول العالم التي تكافح جاهدة للحد من آثار الأزمة الصحية التي ضربت بحدّة في أرجاء عديدة من العالم، وتركت الشركات والمؤسسات تواجه تحديات غير مسبوقة في ظل استمرار تأثير الأزمة على الاقتصاد العالمي.

وتجد القطاعات الواقعة على خطوط المواجهة، مثل الرعاية الصحية والصيدلة والبحوث والأمن العام، نفسها بحاجة للحصول على المعلومات أولًا بأول والتعامل مع الرأي العام وتسريع الاستجابة للأحداث، في حين تحتاج قطاعات التجزئة والخدمات المصرفية والتعليم والتأمين والترفيه إلى تمكين القنوات الرقمية التي تكفل لها عدم انقطاع الخدمة.

أما قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والنفط والغاز يلزمها إتاحة مزيد من المرونة لسلاسل التوريد، وضمان القدرة على الوصول إلى المستهلك، عدا عن الوصول إلى مصادر الإمداد والتمويل، وفق ما يرى الخبراء.

ويرى الخبراء أيضاً أن هناك حاجة ماسة لدى الشركات لتقييم قدرتها على الاستمرار، سواء كانت من القطاعات المتأثرة بشكل مباشر أو من الشركات التي تعاني من ارتفاع الطلب في ظل الظروف الحالية.

وقال سيرجيو ماكوتا، النائب الأول للرئيس لدى إس إيه بي في جنوب الشرق الأوسط: “للتغلب على آثار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المستجد، تعمل شركة إس إيه بي على تعزيز الاستفادة من التقنيات التي تعمل في الزمن الحقيقي لربط سلاسل التوريد التي قد تتعطل أعمالها، ولتعزيز إجراءات السفر الآمن، ولتسريع الفحص الطبي المسبق عن الفيروسات الجديدة، وتسهيل العمل عن بُعد، وتتمتع إس إيه بي اليوم وأكثر من أي وقت مضى بمكانة تجعلها الشريك الموثوق لمساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس اليومية”.

وفي هذه الأوقات يجب علينا كمساهمين في مجتمعنا، أن نسعى جاهدين للتقارب أكثر في مكافحة تفشي الفيروس الجديد، وبوضع هذه النقطة بعين الاعتبار طرحت شركة (إس إيه بي كوالتريكس) حلّين مجانيين جديدين؛ الأول COVID-19 Pre-Screen and Routing، الذي يُعدّ بوابة استبيان موجه للفحص الطبي المسبق والمعلومات، والثاني Remote Work Pulse، الذي يتيح مقياسًا مباشرًا يمكّن الشركات من تصور كيفية عمل الموظفين من المنزل.

كما قررت الشركة في إطار دعمها للمجتمع تمكين المؤسسات في المنطقة من استخدام حل (أريبا ديسكفري) من إس إيه بي SAP Ariba Discovery للتحليل الفوري لبيانات المشتريات بين المشترين والبائعين، والذي يساهم في دعم استمرارية الأعمال في سلاسل التوريد، كما قررت إس إيه بي إتاحة الوصول إلى حل (كونكور تريب إت برو Concur TripIt Pro) الخاص بإدارة مخططات السفر الآمنة والسهلة في مواجهة تغيير مسارات السفر.