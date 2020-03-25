إتش بي والسلطات السعودية تلاحقان مصنعي المنتجات المزيفة

بعد ضبط 65 ألف خرطوشة حبر مزيفة خلال صيف عام 2019، نجحت إتش بي HP بالتعاون مع السلطات المحلية في المملكة العربية السعودية في تعطيل ثلاثة مصادر رئيسية للمنتجات غير المشروعة.

وخلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2019، داهمت السلطات السعودية عدداً من المنشآت السرية التي تقوم بتجميع منتجات مزيفة في الرياض وجدة، وتمكنت السلطات من مصادرة 50 ألف منتج مزيف، ومنعها من دخول السوق السعودي.

وقال ماثيو توماس، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشرق أفريقيا في إتش بي: “يتوجب علينا حماية العملاء والشركات من هذه العمليات الإجرامية، ونحن نشيد بالتعاون والالتزام من قبل المؤسسات الكبرى لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية، لقد ساهم التزام اتش بي وإصرارها على مكافحة التزييف بشكل كبير في تقديم المزورين إلى العدالة في المملكة العربية السعودية”.

يعد تزييف المنتجات جريمة يعاقب عليها القانون، وبالنسبة للمستخدمين، يمكن أن تتسبب مثل هذه الأنشطة غير القانونية في العديد من المشاكل بما في ذلك التأثير سلباً على أداء الطابعات والموثوقية، وقد يواجه المستخدمون أيضاً مشكلات تتعلق بعدم قبول الشركة المصنعة للضمان في حال تعطل الطابعة بسبب استخدام أحبار مزيفة.

وعلى النقيض من ذلك، جرى تصميم منتجات إتش بي الأصلية لتلبي معايير الجودة والاعتمادية الصارمة وذلك استناداً إلى تاريخ طويل من الابتكار والاختبارات، وتتميز خراطيش حبر HP LaserJet و HP inkjet بأداء متميز ونتائج متسقة على عكس المنتجات المزيفة.

على مدى السنوات الخمس الماضية، ضبطت السلطات المحلية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بدعم من إتش بي نحو 12 مليون منتج مزيف، وأجرت إتش بي أكثر من 4500 عملية تدقيق وتفتيش لمخزون الشركاء أو عمليات تسليم المنتجات المشبوهة للعملاء.

ومن خلال برنامج HP لمكافحة التزييف والاحتيال، تعمل الشركة بنشاط على توعية وتثقيف عملائها وشركائها بهدف توخي الحذر من مستلزمات الطباعة المزيفة، كما تتعاون بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية والعالمية لاكتشاف وتفكيك العمليات غير القانونية التي تنتج مكونات طباعة مزيفة تحمل علامة إتش بي HP.