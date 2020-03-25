آبل تصدر iOS 13.4 و iPadOS 13.4

طرحت شركة آبل رسميًا نظامي التشغيل (iOS 13.4) و (iPadOS 13.4) للجمهور، ويأتي ذلك بعد فترة اختبار تجريبية ممتدة لمستخدمي الإصدار التجريبي للمطورين ومستخدمي الإصدار التجريبي العام على مدار الشهر ونصف الشهر الماضيين، كما طرحت الشركة أيضًا (iOS 12.4.6) لأجهزة آيفون وآيباد القديمة، إلى جانب (tvOS 13.4) و (watchOS 6.2) و (macOS 10.15.4).

ويأتي التغيير الرئيسي في هذا التحديث على شكل دعم لوحة التتبع في (iPadOS)، مما يسمح باستخدام أجهزة البلوتوث وأجهزة (USB)، من ضمنها (Magic Trackpad) و (Magic Mouse) و (Logitech MX Master)، مع حواسيب آيباد المتوافقة مع تجربة المستخدم (UX) المحسنة مقارنةً بالإصدارات السابقة.

وأعادت الشركة تصميم دعم لوحة التعقب بالكامل على آيباد مع (iPadOS 13.4) بدلًا من نسخ التجربة من (macOS)، ويعرض نظام التشغيل الآن مؤشرًا جديدًا للفأرة، الذي يعتبر مثاليًا لمهام مثل تحرير جدول البيانات أو تحديد النص أو القيام بكل شيء مباشرة من لوحة التتبع.

ويمكن التنقل بسلاسة باستخدام إيماءات اللمس المألوفة، مثل التمرير للعودة إلى قائمة المنزل والتبديل بين المساحات، وصممت آبل مؤشر الفأرة لتسهيل استخدام أجهزة الفأرة ولوحة التتبع حتى مع التطبيقات التي لم يتم تصميمها لاستخدامها مع المؤشر، كما يضيف التحديث أيضًا دعمًا لملحق (Magic Keyboard) الجديد مع لوحة التتبع المدمجة.

وتعتبر باقي التغييرات مشتركة بين (iOS) و (iPadOS)، ويتضمن ذلك مشاركة مجلد (iCloud Drive) من تطبيق الملفات، وكان من المفترض أن تأتي ميزة مشاركة مجلد (iCloud Drive) مع نظام التشغيل (iOS 13) الصادر في الخريف الماضي، لكن آبل تأخرت حتى الربيع الحالي.

وتعد ميزة مشاركة مجلد (iCloud Drive) شبيهة بالميزة الأساسية ضمن خدمة المشاركة السحابية (Dropbox)، بحيث تسمح بمشاركة المجلد مرة واحدة، وتمكين الجميع من رؤية محتويات هذا المجلد عند تغييرها.

كما أن هناك 9 ملصقات (Memoji) جديدة، وعناصر تحكم مرئية دائمًا للحذف والنقل والرد والإنشاء في تطبيق البريد، وتحسينات على (CarPlay) مع دعم تطبيق التنقل من جهة خارجية والمكالمات الهاتفية التي لا تشغل الشاشة بالكامل، وحظر ملفات تعريف الارتباط من طرف ثالث بالكامل في متصفح (سفاري) Safari، ودعم الكتابة التنبؤية للغة العربية.