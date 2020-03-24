عالم الأفلام يسبق الواقع.. 7 أفلام عالمية عن الأوبئة والفيروسات ننصح بمشاهدتها

يلتزم الكثير من الناس اليوم الحجر الصحي الذاتي، حيث إن البقاء في المنزل هذه الأيام يساعد في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19، ومن الوسائل المساعدة على قضاء الوقت في الحجر الصحي الذاتي الأفلام.

يوجد الكثير من الأفلام التي تناولت انتشار الأوبئة والأمراض، لكن ما نرغب فيه في هذه الأوقات هو بعض التفاؤل والأمل في التغلب على الوباء العالمي، وفي ظل انتشار أخبار عن وجود أمصال تجريبية للقضاء على فيروس كورونا دعونا نستعرض معكم بعض الأفلام التي تناولت انتشار بعض الأوبئة وتمكن البشر من القضاء عليها بفضل التكاتف الإنساني.

فيلم Pandemic:

يرصد الفيلم خطوات وخطط الأطباء من أجل السيطرة على تفشي وباء عالمي، ولا يبدو العمل غنياً بالمعلومات فقط، بل يظهر حقيقيًا في ظل هذه الظروف التي نمر بها الآن.

فيلم the Andromeda strain:

الفيلم قائم على رواية لمايكل كريشتون وتدور أحداث الفيلم حول فريق يحاول استعادة قمر صناعي عسكري فُقد الاتصال به فجأة، ويشتبه العلماء أن القمر الصناعي التقط عدوى لكائنات حية دقيقة تسبب موتا فوريًا للإنسان.

فيلم outbreak:

فيلم أميركي أخرجه فولفانغ بيترسن استنادًا إلى كتاب (المنطقة الساخنة) للكاتب ريتشارد بريستون، الفيلم بطولة داستن هوفمان ورينيه روسو ومورغان فريمان، وتدور أحداث الفيلم حول تهريب قرد مصاب بفيروس يشبه إيبولا من زائير إلى الولايات المتحدة، ليصيب أحد العاملين في مختبرات الحيوانات بولاية كاليفورنيا.

فيلم Contagion:

يعتبر من أهمّ الأفلام حول تفشّي الأوبئة، يشارك فيه عدد كبير من النجوم، مثل مات ديمون وكيت وينسليت، وقد تم إخراج الفيلم بواسطة ستيفن سوديربرغ، ويرصد هذا العمل ردود أفعال مسؤولين حكوميين وأشخاص عاديين وأطباء مختصين، وذلك أثناء تفشي وباء عالمي.

فيلم World War Z:

يحكي الفيلم عن موظف سابق في الأمم المتحدة يحاول إنقاذ عائلته من وباء مهلك يضرب البشرية، ولكن من أجل إيجاد مكان لعائلته يوافق على قيادة فريق في تحقيق دولي عن أصل الفيروس حول العالم.

فيلم خيال علمي من إخراج فرانسيس لورانس وبطولة ويل سميث، مأخوذ من رواية ريتشارد ماثيسون، تدور أحداث الفيلم حول روبرت نيفيل (ويل سميث) الذي يبقى وحيدًا في المدينة بعد إصابة الجميع بفيروس جعلهم يتحولون إلى مسوخ تعيش في الظلام، ويحاول نيفيل اكتشاف علاج من أجل إنقاذ العالم.

مدينة تُصاب بوباء العمى الأبيض، وتحاول الحكومة عزل المصابين في مشفى حتى تصل إلى العلاج، لكن الوضع يخرج عن السيطرة وينشأ نظام اجتماعي قائم على البقاء للأقوى.