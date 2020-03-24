شاومي تكشف عن تلفازها العملاق Redmi Smart TV MAX

كشفت شركة شاومي اليوم الثلاثاء عن تلفازها الجديد الضخم (ردمي سمارت تي في ماكس) Redmi Smart TV MAX الذي يأتي بقياس 98 بوصة.

ويأتي جهاز التلفاز الجديد من الشركة الصينية بحجم كبير جدًا لدرجة أن الشركة نشرت على صفحة المنتج الرسمية الأبعاد التي يجب أن تتوفر بها الأبواب حتى يعرف المستخدم ما إذا كان يمكن إدخال التلفاز إلى المنزل.

ويأتي Redmi Smart TV MAX بشاشة من نوع LCD بدقة 4K وبمعدل تحديث قدره 60 هرتز، وهو يغطي 85% من مجال الألوان NTSC. وهو يدعم تقنية HDR، ويحتوي الجيل التاسع من محركات الصور الذي يدعم ما مجموعه 20 تقنية لتحسين الصورة.

وفيما يتعلق بالصوت، فإن التلفاز يحتوي أربعة مكبرات صوت، ويدعم تقنيات مثل Dolby. وهناك أيضًا ثلاثة منافذ HDMI، ومنفذ S/PDIF. كما يحتوي الجهاز على معالج Amlogic T972، مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت من نوع eMMC.

وبرمجيًا، يعمل Redmi Smart TV MAX ببرنامج PatchWall التابع لشاومي والمبني على نظام (أندرويد تي في) من جوجل. وهو يدعم التحكم بالأجهزة المنزلية الذكية عن طريق الأوامر الصوتية.

وقالت شاومي: إن الجهاز سيتوفر في الصين اعتبارًا من 9 نيسان/ أبريل المقبل بسعر يعادل 2,835 دولارًا أمريكيًا، وهو بذلك أرخص بكثير من أجهزة التلفاز الأخرى التي تأتي بالقياس ذاته.