أجهزة محمولة

شاومي تكشف عن تلفازها العملاق Redmi Smart TV MAX

شاومي تكشف عن تلفازها العملاق Redmi Smart TV MAX
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كشفت شركة شاومي اليوم الثلاثاء عن تلفازها الجديد الضخم (ردمي سمارت تي في ماكس) Redmi Smart TV MAX الذي يأتي بقياس 98 بوصة.

ويأتي جهاز التلفاز الجديد من الشركة الصينية بحجم كبير جدًا لدرجة أن الشركة نشرت على صفحة المنتج الرسمية الأبعاد التي يجب أن تتوفر بها الأبواب حتى يعرف المستخدم ما إذا كان يمكن إدخال التلفاز إلى المنزل.

شاومي تكشف عن تلفازها العملاق Redmi Smart TV MAX

ويأتي Redmi Smart TV MAX بشاشة من نوع LCD بدقة 4K وبمعدل تحديث قدره 60 هرتز، وهو يغطي 85% من مجال الألوان NTSC. وهو يدعم تقنية HDR، ويحتوي الجيل التاسع من محركات الصور الذي يدعم ما مجموعه 20 تقنية لتحسين الصورة.

وفيما يتعلق بالصوت، فإن التلفاز يحتوي أربعة مكبرات صوت، ويدعم تقنيات مثل Dolby. وهناك أيضًا ثلاثة منافذ HDMI، ومنفذ S/PDIF. كما يحتوي الجهاز على معالج Amlogic T972، مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت من نوع eMMC.

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شاومي تكشف عن تلفازها العملاق Redmi Smart TV MAX

وبرمجيًا، يعمل Redmi Smart TV MAX ببرنامج PatchWall التابع لشاومي والمبني على نظام (أندرويد تي في) من جوجل. وهو يدعم التحكم بالأجهزة المنزلية الذكية عن طريق الأوامر الصوتية.

وقالت شاومي: إن الجهاز سيتوفر في الصين اعتبارًا من 9 نيسان/ أبريل المقبل بسعر يعادل 2,835 دولارًا أمريكيًا، وهو بذلك أرخص بكثير من أجهزة التلفاز الأخرى التي تأتي بالقياس ذاته.

شاومي تكشف عن تلفازها العملاق Redmi Smart TV MAX
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