سامسونج تعلن رسميًا عن هاتف Galaxy A31

أعلنت شركة سامسونج اليوم الثلاثاء عن هاتفها الأحدث من سلسلة (جالاكسي أي) Galaxy A، وهو (جالاكسي أي31) Galaxy A31 الذي يعتمد التصميم الجديد لهواتف السلسلة المتوسطة المواصفات.

ويقدم (جالاكسي أي31) شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل، وتأتي الشاشة مع حساس البصمة تحتها وقطع في الأعلى يحتوي الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

ويقدم الهاتف أيضًا ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت، أما ذاكرة التخزين الداخلية فهي بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، وي قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوي الهاتف – الذي يأتي بسماكة 8.6 ميليمترات ويزن 185 جرامًا – معالجًا ثماني النوى بتردد 2.0 جيجاهرتز. كما يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط.

وعلى ظهر الهاتف، هناك 4 كاميرات، دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض مع فتحة عدسة f/2.2، والثالثة لتصوير العمق بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، والرابعة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة مع فتحة عدسة f/2.4.

هذا، ولم تكشف سامسونج عن موعد طرح الهاتف وسعره. ولكنه سيتوفر بأربعة ألوان: الأبيض، والأحمر، والأزرق، والأسود.