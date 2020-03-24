سامسونج تصبح ثالث أكبر شركة معالجات في العالم

تفوقت شركة سامسونج على شركة آبل لتصبح ثالث أكبر شركة معالجات في العالم، وذلك بفضل زيادة المبيعات في الهند والولايات المتحدة، وبصرف النظر عن الهواتف الذكية، فإن سامسونج تصنع أيضًا العديد من المكونات التي تدخل في الهاتف الذكي، من ضمنها الشاشات، ورقاقات التخزين والذاكرة، ومستشعرات الكاميرا، والمعالجات.

ووفقًا لأحدث تقرير من شركة أبحاث السوق (Counterpoint Research)، فقد امتلكت شركة سامسونج حصة سوقية بلغت نسبتها 14.1 في المئة في سوق المعالجات المحمولة العالمي في عام 2019، مما جعلها تحتل المركز الثالث عالميًا، متفوقة على آبل، التي حصلت على نسبة 13.1 في المئة من السوق في العام الماضي.

وازدادت حصة سامسونج السوقية بنسبة 2.2 في المئة بالمقارنة مع عام 2018، بينما انخفضت حصة آبل السوقية بنسبة 0.5 في المئة بالمقارنة مع عام 2018.

وتعد (كوالكوم) Qualcomm و (ميديا​​تيك) MediaTek رائدين في قطاع معالجات الهواتف الذكية، حيث تبلغ حصتهما السوقية 33.4 في المئة و 24.6 في المئة على التوالي، وبغض النظر عن أن شركة واحدة تمتلك ثلث السوق، إلا أن الإحصائيات تظهر أن المعالجات المحمولة أكثر تنوعًا بكثير من معالجات الحاسب الشخصي.

وبالرغم من بعض الشكاوى الأخيرة من المستخدمين بشأن أداء معالج (Exynos 990)، إلا أن قطاع المعالجات من سامسونج ينمو بشكل مطرد، ومن بين أفضل خمس علامات تجارية لمعالجات الهواتف الذكية، فقد أظهرت سامسونج وهواوي علامات نمو.

وتصنع الوحدة التجارية (System LSI) التابعة للعملاقة الكورية الجنوبية شرائح معالجات الهواتف الذكية تحت العلامة التجارية (Exynos)، وتوجد هذه الشرائح في الهواتف الذكية من سامسونج و (ميزو) Meizu و (فيفو) Vivo.

وتستخدم هواتف سامسونج الرائدة الأحدث، وهي (Galaxy S20) و (Galaxy S20 Plus) و (Galaxy S20 Ultra)، أحدث معالجاتها (Exynos 990)، بينما تبيع الشركة أيضًا إصدار بمعالج (Snapdragon 865) من هذه الهواتف، إلا أنها تباع في الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة فقط.

وتتضمن معظم هواتف العملاقة الكورية الجنوبية من الفئة المتوسطة معالجات (Exynos 9611) أو (Exynos 980)، في حين تستخدم نماذج قليلة جدًا معالجات من ميدياتيك أو كوالكوم.