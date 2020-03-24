كيفية إنشاء سلسلة فيديو ناجحة على IGTV

أعلنت منصة إنستاجرام أنها تعمل على تجديد منصة IGTV الخاصة بها وجعلها منافسًا قويًا ليوتيوب و TikTok، ومن أهم التحديثات التي حصلت عليها منصة IGTV:

إنشاء سلسلة فيديوات على المنصة.

تحقيق الدخل من المنصة.

ما هي منصة IGTV؟

هي منصة الفيديو الطويل في إنستاجرام، حيث يمكن أن تكون أداة تسويقية رائعة لعلامتك التجارية، تم إطلاق المنصة في يونيو 2018، وتحتوي على بعض المزايا الفريدة:

مقاطع فيديو طويلة: يمكن للمستخدمين تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 20 دقيقة.

تطبيق قائم بذاته: على الرغم من أنه يمكنك الوصول إلى المنصة عبر تطبيق إنستاجرام الرئيسي، إلا أن IGTV تأتي أيضًا مع تطبيق مستقل مصمم خصيصًا لمنشئي المحتوى.

مشاركة معاينات IGTV في موجز إنستاجرام: تتيح لك إنستاجرام مشاركة معاينات لمدة 30 ثانية لمقاطع فيديو IGTV في موجز إنستاجرام، ويتيح هذا الأمر جذب انتباه الجمهور وتوجيههم لمشاهدة فيديو IGTV الكامل مباشرة من خلال تطبيق إنستاجرام.

ما هي سلسلة IGTV؟

واحدة من أفضل الطرق للاستفادة من IGTV في 2020 هي إنشاء سلسلة IGTV، وهي عبارة عن سلسلة منتظمة من مقاطع الفيديو التي يمكنك التخطيط لها وتصويرها ونشرها في تاريخ محدد مسبقًا، فيديو واحد في الأسبوع أو في الشهر، أو يمكنك القيام بذلك يوميًا، فالعامل الرئيسي هنا هو قدرتك على إنتاج محتوى عالي الجودة ومدى سرعتك.

فوائد السلسلة:

يمكن أن تكون سلسلة IGTV جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية التسويق:

تمامًا كما تكتب مشاركة مدونة لتثقيف جمهورك، يمكنك استخدام مقاطع فيديو طويلة لمناقشة موضوع ما بمزيد من التفاصيل، ويمكنك إنشاء سلسلة تشرح كيفية عمل منتجك أو سلسلة الأسئلة والأجوبة أو البرامج التعليمية خطوة بخطوة.

تعد سلسلة IGTV جزءًا من مرحلة جذب العملاء في عملية (الجذب والانخراط والاحتفاظ)، وفي هذه المرحلة تريد التأكد من أنك تجذب أفضل العملاء المحتملين لنشاطك التجاري والمشاهدين الذين سيصبحون على الأرجح عملاء، حيث يمكن أن تساعدك السلسلة على تحقيق ذلك.

يمكن إنشاء سلسلة من مقاطع الفيديو التي يحتاج الأشخاص إلى مشاهدتها بترتيب محدد مسبقًا:

من المنطقي إنشاء سلسلة من مقاطع الفيديو التي يحتاج الأشخاص إلى مشاهدتها بترتيب محدد مسبقًا حتى يصلوا إلى نتيجة، حيث يمكنك التفكير في سلسلة مقاطع الفيديو الشائعة التي ينشرها الأشخاص على يوتيوب مثل (بناء منزل في أسبوعين) أو (10 أيام من العيش في سيارة صغيرة في تايلاند)، حيث يحتاج المشاهدون إلى مشاهدة سلسلة الفيديو بالكامل لإغلاق الحلقة ومعرفة النهاية، ولا يمكن لفيديو عشوائي أن يفعل ذلك.

تساعدك السلسلة على بناء قاعدة جماهيرية:

تعمل سلسلة من مقاطع الفيديو على بناء قاعدة معجبين مخلصين وتولد مشاهدات عبر جميع مقاطع الفيديو الخاصة بك، مما يؤدي إلى دخل ثابت، لهذا السبب قدمت فيسبوك سلسلة IGTV، حيث تريد شركة فيسبوك أن يتمكن مستخدمو إنستاجرام من تجميع مقاطع الفيديو الخاصة بهم ضمن سلسلة محددة من أجل تعزيز المشاهدات، فعندما يشاهد الأشخاص مقطع فيديو في سلسلة أنشأتها، فسوف يقومون بتشغيل الحلقة التالية في مسلسلك في نهاية الفيديو، وبشكل بديهي، ستوصي خوارزمية IGTV المشاهدين بمواصلة مشاهدة جميع مقاطع الفيديو الخاصة بك في السلسلة بدلاً من اقتراح مقطع فيديو عشوائي من مستخدم آخر، لذا فإن الخوارزمية هنا هي صديقتك.

كيفية إنشاء السلسلة في IGTV:

هناك ثلاث طرق يمكنك من خلالها إعداد سلسلة على المنصة:

عبر تطبيق إنستاجرام. عبر تطبيق IGTV. عبر تبويب صناعة المحتوى في سطح المكتب.

خطوات إنشاء السلسلة:

يمكنك إنشاء سلسلة في المنصة من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الفيديو:

تحتاج إلى تسجيل مقطع فيديو بنسبة عرض إلى ارتفاع 9:16 أو 4: 5. تأكد أن مقطع الفيديو مدته بين 1 و 20 دقيقية. قم بتحرير الفيديو كما تفعل عادةً. حدد إطار الفيديو الخاص بك للحصول على هذا الحجم المثالي لإطار IGTV. أضف ترجمات أو ملصقات أو موسيقى في تطبيق تحرير الفيديو الخاص بك. ضع الفيديو النهائي على هاتفك. قم بإنشاء صورة غلاف فيديو (نسبة العرض إلى الارتفاع 4: 5).

تطبيق إنستاجرام:

بمجرد أن تكون راضيًا عن شكل الفيديو الخاص بك من البداية إلى النهاية، افتح تطبيق إنستاجرام وانقر على زر (+)، سيُطلب منك الاختيار من بين:

نشر مقطع فيديو قصير على موجز إنستاجرام أقل من 30 ثانية. نشر فيديو IGTV طويل تزيد مدته عن دقيقة واحدة، حيث ستختار هذا الاختيار.

إنشاء السلسلة:

لإنشاء سلسلة جديدة، اختر (إنشاء سلسلة جديدة) وأعطها اسمًا ووصفًا موجزًا، وفكر في موضوع هذه السلسلة، من سيستفيد من مشاهدتها وبعض النقاط الرئيسية، لا تقلق بشأن كتابة الكثير من التفاصيل في هذه المرحلة، ستتمكن من توضيح المزيد في مربع الوصف لكل فيديو في هذه السلسلة لاحقًا.

إضافة مقاطع فيديو للسلسلة:

حدد الخيار (إضافة إلى سلسلة) وسيتم إضافة مقطع الفيديو الجديد إلى السلسلة التي أنشأتها للتو، لديك أيضًا خيار إضافة فيديو موجود إلى المسلسل الذي أنشأته للتو، فكل ما عليك هو النقر على مقطع فيديو تريد إضافته إلى السلسلة، ثم النقر على خيار (تعديل) ضمن قائمة فيديو IGTV وحدد خيار (إضافة إلى سلسلة).

الاسم والوصف:

تحتاج الآن إلى كتابة عنوان للفيديو (أو الحلقة) وكتابة وصف قصير، هذا الأمر مشابه للطريقة التي ستكتب بها تسمية توضيحية لتتوافق مع مشاركة إنستاجرام في آخر الأخبار، كما يمكنك أيضًا إضافة تسمية توضيحية باستخدام الرموز التعبيرية وحتى تضمين الوسوم بحيث يكون المحتوى الخاص بك أكثر استهدافًا ويظهر على صفحة الاستكشاف لجمهورك المستهدف.

نشر المعاينة وإضافة صورة غلاف مخصصة:

لإضافة صورة غلاف مخصصة للفيديو الخاص بك، انقر فوق (تحرير صورة الغلاف) وحدد الخيار لإضافة صورة غلاف جديدة من ألبوم الكاميرا، يجب أن تكون أبعاد الصورة التي تريد استخدامها (4: 5)، ثم انقر على (التالي) لحفظها.

كما يمكنك أيضًا مشاركة 30 ثانية في معاينة فيديو IGTV على موجز إنستاجرام، ولكن تأكد من أنك حددت خيار (مشاركة معاينة) قبل حفظ التغييرات والانتقال إلى الخطوة التالية.

النشر:

بمجرد أن تكون راضيًا عن العنوان وصورة الغلاف والتسمية التوضيحية قم بنشر الفيديو بالضغط على زر (النشر).

ترويج فيديو السلسلة:

بعد بث الحلقة الأولى لا تنسَ الترويج لسلسلتك باستخدام موضع القصص، وقم بإعلام جمهورك بموعد الحلقات جديدة.

اطلب من متابعيك تشغيل الإشعارات في IGTV:

يمكنك أيضًا أن تطلب من متابعيك تشغيل إشعارات المشاركات في IGTV حتى لا يفوتوا حلقاتك المستقبلية التي تعد جزءًا من السلسلة.

كيفية تشغيل الإشعارات في IGTV:

اذهب إلى ملف تعريف إنستاجرام الذي تتابعه. انقر فوق علامة (المتابعة). حدد (الإشعارات) واختر (IGTV)، حيث سيتم تشغيل الإشعارات إذا كان الزر ملونًا باللون الأزرق.

العناصر الرئيسية لسلسلة IGTV الناجحة:

الآن بعد أن عرفت العملية خطوة بخطوة لإنشاء السلسلة، يجب أن تعرف الآن ما الذي يجعلها ناجحة؟ ففي الوقت الحاضر يوجد الكثير من مقاطع الفيديو على IGTV ولكن بالكاد يشاهدها أي شخص، لذا ما لم ترغب في دفن المحتوى الخاص بك في محيط المحتوى الميت، فستحتاج إلى استراتيجية جيدة، ولحسن الحظ قمنا بجمع 3 عناصر لك تشكل السلسلة الناجحة وتبقي جمهورك متفاعلًا ويتوق إلى المزيد.

لديك 30 ثانية لجذب جمهورك:

لإشراك المشاهدين يجب أن تلفت انتباههم في أول 30 ثانية، حيث تعتبر الثواني الأولى حاسمة ولا تريد أن يترك المشاهدون الفيديو بسرعة، لكن من الأخطاء الشائعة أن تزيد الأمور تعقيدًا هي إضافة مقدمة فيديو قياسية أو أغنية تجعل الناس مرتبكين أو يريدون النقر على الخروج بسرعة، وبدلاً من ذلك، ابدأ الفيديو الخاص بك بشيء مقنع أو لا يقاوم، حيث يمكنك طرح سؤال يحفز الجمهور على المتابعة أو ابدأ في إخبارهم مباشرةً بما يمكن توقعه من خلال مشاهدة الفيديو، أو يمكنك تقديم وعد للمشاهد بأنه سيتعلم شيء ما إذا استمر في المشاهدة.

إعداد فيديو السلسلة بطريقة احترافية:

يبدو من غير البديهي أن ترتكب خطأ تشغيل الكاميرا وبدء التصوير بدون أي بحث أو خطة مسبقة، فقد تضيع الكثير من الوقت، وسيكون تحرير الفيديو أمرًا صعبًا ولن يشاهده أحد، لهذا السبب يجب أن تضع خطة مسبقة لمقاطع الفيديو التي تود نشرها.

اقض بعض الوقت في البحث عن الموضوعات والقضايا التي يهتم جمهورك بمعرفتها، حيث يتطلع كل شخص بما في ذلك عملائك إلى تعلم شيء جديد أو إيجاد طرق لحل المشكلات التي يواجهونها، لذلك اختر مواضيع ذات أهمية وتأثير، ثم اكتب سيناريو واقرأها عدة مرات حتى تشعر بالراحة في نطق الكلمات ثم ابدأ التسجيل.

استخدام الوسوم لتعزيز وصول الفيديو:

اعتبارًا من كانون الثاني (يناير) 2020، لا يسمح إنستاجرام للمستخدمين بالبحث عن مواضيع محددة والعثور على مقاطع فيديو حولها، لكن بدلاً من ذلك سيكون عليك البحث عن حسابات إنستاجرام محددة، فلا عجب أن مقاطع فيديو IGTV تحصل على وصول حيوي منخفض، ومع ذلك، هناك أداة واحدة يمكن أن تساعد المستخدمين على رؤية مقاطع الفيديو الخاصة بك على المنصة، وهي استخدام علامة التصنيف أو ما يعرف بالوسوم، وذلك من خلال إدراج الوسوم ذات الصلة في وصف مقاطع الفيديو الخاصة بسلسلتك، حيث ستحصل على فرصة أفضل لظهور مقاطع الفيديو الخاصة بك على صفحة الاستكشاف في إنستاجرام ويمكن للجمهور العام اكتشافها.