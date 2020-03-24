بعد أوروبا.. يوتيوب يقرر تخفيض دقة الفيديو في جميع أنحاء العالم

أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية اليوم الثلاثاء بأن موقع يوتيوب سيُخفِّض دقة مقاطع الفيديو في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من اليوم، وذلك في مسعى لتسهيل حركة المرور على الإنترنت في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة عن يوتيوب قوله: إنه خلال الأيام القادمة سيرى المشاهدون مقاطع الفيديو بالدقة القياسية 480p. وسيظل المستخدمون قادرين على المشاهدة بدقة أعلى إن أرادوا، ولكن الدقة الافتراضية ستكون القياسية.

وتأتي هذه الخطوة من يوتيوب استمرارًا لخطوة بدأتها في أوروبا، حيث طلب المنظمون من خدمات البث الرئيسية، مثل: نتفليكس، وأمازون، تخفيض دقة مقاطع الفيديو في الاتحاد الأوروبي لتفادي الجمود في البث مع تحول آلاف الأوروبيين، الذين أجبرهم تفشي فيروس كورونا المستجد على البقاء في منازلهم، إلى العمل من المنزل.

وأبلغ مقدمو الاتصالات في أوروبا، من فودافون إلى دويتشه تيليكوم، عن ارتفاع حاد في حركة البيانات في الأيام الأخيرة، مما أجبر المنظمين على إصدار مكالمة استباقية قبل انقطاع الإنترنت. ويريد المنظمون أن يكون الإنترنت قادرًا على التعامل مع الخدمات الحيوية، مثل الرعاية الصحية، والتعلم عبر الإنترنت من قبل الآلاف من الأطفال المقيدين في المنازل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.