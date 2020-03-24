صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة للمبتدئين في مجال الأمن الإلكتروني مع خصم 96%

صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة للمبتدئين في مجال الأمن الإلكتروني مع خصم 96%

الحزمة الشاملة للمبتدئين في مجال الأمن الإلكتروني The Comprehensive Beginner’s Guide to Cybersecurity Bundle.

عدد الدورات: 4.

عدد الدروس: 187.

المدة: 11 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات الأمن الإلكتروني ابتداءً من المصطلحات والمفاهيم والبروتوكولات الأساسية للأمن الإلكتروني، ثم الانتقال إلى طرق الاختراق، وأنواع البرمجيات الضارة وحتى العمليات التي يستخدمها المتخصصين للدفاع عن الشبكات والأنظمة من الهجمات.

ثم ستنتقل بعد ذلك إلى المستوى التالي لتتعلم كيفية بناء الشبكات، وحماية الخصوصية وإخفاء الهوية، والتعامل مع البرامج الضارة وتأمين البريد الإلكتروني والنسخ الاحتياطي والتشفير، وطرق حماية الأنظمة.

تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة حول التقنيات المتقدمة لحماية الأجهزة المحمولة من البرمجيات الضارة والمتسللين، كما ستتدرب فيها على أمثلة واقعية لأنواع مختلفة من الهجمات الإلكترونية وكيفية استخدام أفضل الطرق لمعالجتها.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 800 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 96%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

زاد الاهتمام بالأمن الإلكتروني بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ففي السنوات الخمس الماضية وحدها تضاعفت عمليات بحث جوجل عن مصطلح الأمن الألكتروني إلى أكثر من خمسة أضعاف بسبب زيادة خروقات البيانات التي وصلت لكبرى الشركات مثل: Equifax، و Capital One، وسلسلة فنادق ماريوت، وبعض المؤسسات الصحية، وغير ذلك الكثير.

وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى زيادة الطلب على وظائف الأمن الإلكتروني والحاجة إلى متخصصين محترفين قادرين التصدي للهجمات الإلكترونية التي أصبحت في ازدياد مستمر.

يمكنك استغلال هذه الطلب الوظيفي المتزايد وتطوير مهاراتك في مجال الأمن الإلكتروني من خلال الاستعانة بالحزمة التدريبية (The Comprehensive Beginner’s Guide to Cybersecurity Bundle) التي تتيح لك الوصول إلى 11 ساعة من المحتوى التدريبي مع خصم يصل إلى 96%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 4 دورات تدريبية، مقسمة إلى 187 درسًا، وأكثر من 11 ساعة من المحتوى التدريبي.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 800 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29.99 فقط، أي بخصم يصل إلى 96 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات الأمن الإلكتروني ابتداءً من المصطلحات والمفاهيم والبروتوكولات الأساسية للأمن الإلكتروني، ثم الانتقال إلى طرق الاختراق، وأنواع البرمجيات الضارة وحتى العمليات التي يستخدمها المتخصصين للدفاع عن الشبكات والأنظمة من الهجمات.

ثم ستنتقل بعد ذلك إلى المستوى التالي لتتعلم كيفية بناء الشبكات، وحماية الخصوصية وإخفاء الهوية، والتعامل مع البرامج الضارة وتأمين البريد الإلكتروني والنسخ الاحتياطي والتشفير، وطرق حماية الأنظمة.

تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة حول التقنيات المتقدمة لحماية الأجهزة المحمولة من البرمجيات الضارة والمتسللين، كما ستتدرب فيها على أمثلة واقعية لأنواع مختلفة من الهجمات الإلكترونية وكيفية استخدام أفضل الطرق لمعالجتها.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى التدريبي مدى الحياة، والحصول على شهادة تدريبية بعد إتمام كل دورة، وكذلك الحصول على تحديثات للمحتوى التدريبي.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Absolute Beginners Guide to Cybersecurity, Part 1: Basic Concepts

Absolute Beginners Guide to Cybersecurity, Part 2: Networks & Privacy

Absolute Beginners Guide to Cybersecurity, Part 3: Mobile Security

The Absolute Beginners Guide to Personal Cyber Security

الحصول على الصفقة: من هنا.