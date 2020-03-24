الإعلان رسميًا عن هاتف Redmi K30 Pro

كشفت العلامة التجارية (Redmi) رسميًا عن هاتفها المرتقب (Redmi K30 Pro)، بحيث يأتي هاتف سلسلة (Redmi) الجديد كترقية لهاتف (Redmi K30)، الذي ظهر لأول مرة بنماذج داعمة لشبكات الجيل الرابع (4G) والجيل الخامس (5G) في شهر ديسمبر، وكخليفة لهاتف (K20 Pro) في آسيا و (Mi 9T Pro) في أوروبا.

وعلى عكس (K20 Pro)، فإن (Redmi K30 Pro) يختلف من الناحية التصميمية تمامًا عن (Redmi K30)، الذي تم إطلاقه في الصين في شهر ديسمبر، إذ هناك وحدة كاميرا دائرية بأربع عدسات مرتبة ضمن مربع.

ويأتي الجهاز بكاميرا أمامية منبثقة، على غرار سلسلة (Redmi K20)، لكنه يعاكس نماذج (Redmi K30) المتضمنة ثقبًا في الشاشة للكاميرا الأمامية، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة بدلاً من القارئ المثبت على الجانب.

ويحتوي (Redmi K30 Pro) على معالج (Snapdragon 865)، مما يعني أنه يوفر أيضًا دعمًا لشبكات الجيل الخامس (5G)، إلى جانب وجود شاشة (Super AMOLED) التي تصنعها شركة سامسونج بقياس 6.67 إنشات وبدقة 1080×2400 بيكسل، وهي داعمة لميزة (+HDR10)، لكن معدل التحديث يبلغ 60 هيرتزًا فقط.

ويأتي الهاتف بكاميرا دائرية في الخلف رباعية العدسة بعدسة أساسية بدقة 64 ميجابيكسل بمستشعر من سوني (IMX686) مع نظام تثبيت الصورة المزدوج (OIS) و (EIS)، بالإضافة إلى عدسة بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل.

وتشمل المواصفات الأخرى تسجيل الفيديو بدقة (8K)، ومنفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر، ومقاومة الماء وفقًا لمعيار (IP53)، و (NFC)، ودعم أحدث معيار للشبكات اللاسلكية (Wi-Fi 6)، وبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 33 واط، و (Game Turbo 3.0).

وتدعي (Redmi) أيضًا أن الهاتف الجديد لديه محرك اهتزاز لمسي محسن مدعوم بمحرك خطي يساعد في إصلاح أحد عيوب (Redmi K20 Pro)، ويتضمن الجهاز ذاكرة وصول عشوائي من نوع (LPDDR5) تصل سعتها إلى 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية من نوع (UFS 3.1) تصل سعتها إلى 256 جيجابايت.

ويباع الهاتف بسعر 425 دولارًا لنسخة 6/128 جيجابايت، وبسعر 480 دولارًا لنسخة 8/128 جيجابايت، وبسعر 520 دولارًا لنسخة 8/256 جيجابايت.