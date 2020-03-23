5 تطبيقات لتحويل الكلام إلى نص في هواتف أندرويد

تعتبر تطبيقات تحويل الكلام إلى نص وسيلة رائعة للكثيرين حيث تُسهل أداء الكثير من المهام من خلال إملاء الملاحظات صوتيًا وتحويلها إلى نص لمشاركتها مع الأصدقاء والزملاء، كما تتيح لك تسجيل اجتماعات العمل، والمحاضرات.

إليك 5 تطبيقات لتحويل الكلام إلى نص في هواتف أندرويد:

1- تطبيق Speechnotes:

تطبيق يناسب الكثير من الأشخاص مثل: المفكرين، والمدونين، والكُتاب، والسائقين، وحتى من يمارسون رياضة الجري، وأي شخص يريد الكتابة بسرعة.

يحتوي التطبيق على لوحة مفاتيح بها إمكانية إضافة علامات الترقيم للكلام، مما يتيح لك الإملاء بشكل أسرع، بالإضافة لوجود رموز تعبيرية.

وتشمل الميزات الأخرى: دعم اتصال Bluetooth، وعناصر في واجهة شاشة المستخدم الرئيسية للإملاء الفوري، وتدوين الملاحظات دون اتصال، وميزة التسجيل المستمر حتى في حالة التوقف لفترات طويلة، كما يوفر دعمًا للنسخ الاحتياطي التلقائي في جوجل درايف.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

2- تطبيق Voice Notes:

يقدم هذا التطبيق طريقتين رئيسيتين لتسجيل الملاحظات وهي: استخدام ميزة تحويل الكلام إلى نص، لمشاهدة نسخة من ملاحظاتك في الشاشة، أو يمكنك حفظ الملف الصوتي والاستماع إليه لاحقًا، كما يتيح إضافة تذكيرات متكررة، وتخصيص نوع التنبيه الذي تريد استقباله.

يمكنك أيضًا تصنيف الملاحظات حسب الفئة للعثور عليها لاحقا بسهولة، وتخصيصها بإضافة ألوان من اختيارك، ومشاركتها مع الآخرين بسهولة، كما يتيح لك استيراد الملاحظات وتصديرها بتنسيق (JSON) القابل للقراءة آليا أو كنص عادي (TXT).

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

3- تطبيق Google Assistant:

يحتوي مساعد جوجل الصوتي على العديد من الميزات المفيدة، مثل: التذكيرات القائمة على الموقع، والقدرة على التحكم في أجهزتك المنزلية الذكية، ومشغل البودكاست.

كما يمكنك استخدامه لعمل تذكيرات صوتية وإنشاء قوائم بصوتك وإدارة مهامك اليومية، ويتيح لك أيضًا استخدام تحويل الكلام إلى نص لإضافة أحداث إلى التقويم الخاص بك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

4- تطبيق Voice Notebook:

يُعتبر تطبيق Voice Notebook من أبرز تطبيقات تحويل الكلام إلى نص، حيث تتضمن ميزاته الرئيسية قائمة قابلة للتخصيص مثل: الكلمات التي تُستبدل تلقائيًا، وعلامات الترقيم، وأمر التراجع بالصوت، والقدرة على استيراد الملفات النصية من جهازك أو من Google Drive.

ويوفر عداد الكلمات في الشاشة لجميع الملاحظات الصوتية والإملاءات، ولكن لتحسين التعرف على الكلام يجب أن يكون لديك اتصال بالإنترنت، كما تحتاج إلى تثبيت حزمة اللغة الخاصة باللغة التي تستخدمها.

يتوفر من التطبيق إصدار مجاني، ولكن يمكنك الاشتراك من داخل التطبيق للوصول إلى ميزات مثل: وضع توفير الطاقة، وخيار الإملاء بدون توقف، ودعم اتصال البلوتوث لنقل الملفات.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

5- تطبيق SpeechTexter:

يتيح لك تطبيق SpeechTexter تحويل الكلام إلى نص عبر الاتصال بالإنترنت أو في وضع عدم الاتصال، ويستخدم قاعدة بيانات جوجل، لذلك إذا كنت ترغب في استخدام وضع عدم الاتصال، فستحتاج إلى تنزيل حزم اللغات التي تستخدمها.

بالإضافة إلى ميزة الإملاء، وتحويل الكلام إلى نص، يمكنك استخدام التطبيق لإنشاء رسائل SMS ورسائل بريد إلكتروني وتغريدات، ويقدم التطبيق قاموس مخصص؛ كما أنه من السهل إضافة معلومات شخصية مثل أرقام الهاتف والعناوين.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.