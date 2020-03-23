يبدو أن تأثيرات فيروس كورونا المستجد (COVID-19) على مجال العمل العالمي ستكون بعيدة المدى وخطيرة، حيث أفاد تقييم جديد أجرته (منظمة العمل الدولية) ILO إلى أنه من المتوقع أن يتسبب هذا الفيروس في فقدان ما يقرب من 25 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم.

لذلك إذا كنت ملتزم الآن بالعزل الصحي في المنزل وهذا يمنعك من أداء وظيفتك، فقد حان الوقت لتطوير مهاراتك والبحث عن الوظائف التي توفرها بعض الشركات ويمكن القيام بها عن بُعد.

فيما يلي 12 شركة توفر وظائف للعمل عند بُعد:

1- مجموعة الصحة العالمية UnitedHealth Group:

المقر الرئيسي: مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

المجال: الرعاية الصحية.

الوظائف المتاحة للعمل عن بُعد: مهندس حلول، ومدير عقود شبكة الرعاية الصحية، و(مهندس حلول) Solution Architect، وعالم بيانات، ومدير المنتج، والمزيد.

2- شركة PagerDuty:

المقر الرئيسي: مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا.

المجال: الحوسبة السحابية وصناعة البرمجيات.

الوظائف المتاحة للعمل عن بُعد: مستشار الخدمات المهنية، ومدير مبيعات، ومدير حسابات، ومهندس DevOps، والمزيد.

3- شركة Collibra:

المقر الرئيسي: مدينة نيويورك في ولاية نيويورك.

المجال: حلول البرمجيات والشبكات.

الوظائف المتاحة للعمل عن بُعد: مبرمج جافا، ومهندس حلول، ومحلل تعويضات المبيعات، و(متخصص التجديدات) Renewals Specialist، ومدير استشارات، والمزيد.

4- شركة Rosetta Stone:

المقر الرئيسي: أرلنغتون في ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

المجال: برمجيات تعلم اللغات.

الوظائف المتاحة للعمل عن بُعد: مدرس لغة انجليزية عبر الإنترنت، ومدرس لغة فرنسية، ومدرس لغة ألمانية، ومدير حسابات، ومدير تسويق، والمزيد.

5- شركة Zapier:

المقر الرئيسي: مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا.

المجال: تطوير البرمجيات.

الوظائف المتاحة للعمل عن بُعد: مدير تسويق المحتوى، ومهندس أمن تطبيقات، و(مصمم تجربة المستخدم) UX designer، والمزيد.

6- شركة InVisionApp:

المقر الرئيسي: مدينة نيويورك في ولاية نيويورك.

المجال: تطوير البرمجيات.

الوظائف المتاحة للعمل عن بُعد: مدير منتج، ومدير تسويق، ومحلل بيانات، ومصمم منتجات، والمزيد.

7- شركة Collage.com:

المقر الرئيسي: مدينة برايتون في ولاية ميشيجان.

المجال: البرمجيات.

الوظائف المتاحة للعمل عن بُعد: مدير هندسة البرمجيات، ومدير المنتج، ومهندس برمجيات، والمزيد.

8- شركة !Aha:

المقر الرئيسي: مدينة مينلو بارك في ولاية كاليفورنيا.

المجال: حلول البرمجيات والشبكات.

الوظائف المتاحة للعمل عن بُعد: مدير تسويق منتجات، ومصمم تجربة المستخدم، ومحرر محتوى، ومهندس DevOps، ومهندس برمجيات متخصص في Ruby on Rails، والمزيد.

9- شركة Notarize:

المقر الرئيسي: مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس

المجال: شركة ناشئة تقدم خدمة توثيق المستندات عبر الإنترنت، حيث تتيح للشركات إرسال شهادات التوثيق وتتبعها، مما يساعد في تبسيط العمليات لعدد لا يحصى من الصناعات.

الوظائف المتاحة للعمل عن بُعد: مدير تسويق، ومندوب تطوير المبيعات (SDR)، ومهندس تأكيد جودة، ومهندس حلول، ومدير العمليات، والمزيد.

10- شركة Close.io:

المقر الرئيسي: مدينة بالو ألتو في ولاية كاليفورنيا

المجال: البرمجيات.

الوظائف المتاحة للعمل عن بُعد: مهندس موثوقية الموقع، ومهندس برمجيات، والمزيد.

11- شركة Lionbridge:

المقر الرئيسي: مدينة (Waltham) في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

المجال: البرمجيات والتسويق وخدمات الترجمة، ولديها 47 مكتبًا في 26 دولة.

الوظائف المتاحة للعمل عن بُعد: (مُصمم إبداعي) Creative Designer، ومسؤول منصات التواصل الاجتماعي، ومدير مشروع، و(مصمم تعليمي) Instructional Designer.

12- شركة Kelly Services: