لماذا يجب عليك استخدام خدمة VPN أثناء العمل من المنزل؟

أصبح البقاء في المنزل هو الطريقة الأكثر فعالية لحماية نفسك ومجتمعك من انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، وهذا يعني قضاء الكثير من الوقت عبر الإنترنت في المنزل، ولحماية خصوصيتك وبياناتك، يمكنك استخدام خدمة VPN لتأمين اتصالك بالإنترنت.

فيما يلي لماذا يجب عليك استخدام VPN في المنزل؟

التهديدات القادمة من مزودي الإنترنت:

بالنسبة للكثيرين منا، يمكننا التأكد من أن شبكاتنا المنزلية آمنة، حيث إنه من المستحيل أن يقوم شخص ما باستبدال جهاز التوجيه ثم اعتراض البيانات التي تُرسلها، ولكن أغلب التهديدات التي تحدث عند استخدام VPN في المنزل، تأتي من الشركات المزودة للإنترنت.

ففي الولايات المتحدة سمح الكونجرس الأمريكي لمقدمي خدمة الإنترنت ببيع بيانات المستخدمين وأنشطتهم عبر الإنترنت لأي شخص مهتم، ويقول موفرو خدمات الإنترنت أن هذه المعلومات ستكون مجهولة المصدر، لكن الفكرة لا تزال مقلقة.

وليس مزودو خدمة الإنترنت هم الوحيدون المهتمون بما تقوم به عبر الإنترنت، فقد كشفت تداعيات تسريبات إدوارد سنودن في عام 2013 أن مراقبة الوكالات الحكومية للإنترنت أصبحت أكثر انتشارًا مما كنا نعتقده سابقًا، وبالتالي نجد أن استخدام VPN في المنزل يجعل من الصعب على أي جهة تتبع نشاطك عبر الإنترنت.

الوصول للمحتوى المقيد جغرافيًا:

نجد أن الكثير من خدمات البث عبر الإنترنت لديها عقود لبث الأفلام والموسيقى والتي تقتصر في بعض الأحيان على مناطق جغرافية محددة، هنا يمكنك استخدام خدمة VPN للوصول إلى خادم بعيد وفتح المحتوى المحظور في بلدك.

وعلى الرغم من أن خدمات البث عبر الانترنت مثل: Netflix لديها تقنيات خاصة وممتازة في حظر الشبكات الإفتراضية الخاصة، إلا أنه يمكنك الوصول الى محتوى آخر مثل: مشاهدة الألعاب الرياضية التي تُبث في دول محددة عبر الإنترنت.

قيود استخدام VPN في المنزل:

إذا كنت تستخدم الكثير من الأجهزة الذكية في المنزل، فمن المحتمل أن تواجه بعض المشكلات في استخدام VPN، على سبيل المثال: عند محاولة استخدام جهاز Chromecast الذي يُستخدم لعرض المحتوى من الهاتف أو الحاسوب في التلفاز.

فعند محاولة استخدام هذا الجهاز مع شبكة افتراضية خاصة (VPN)، ستُخلط جميع بياناتك من أجهزتك المختلفة من خلال مسار مشفر، وبالتالي لن يمكن لجهاز Chromecast الوصول إلى أجهزة أخرى في شبكتك المحلية، وسيكون عليك إيقاف تشغيل VPN إذا كنت ترغب في استخدام هذه الميزة، أو غيرها من الميزات.

أحد الحلول لهذه المشكلة هو رفع مستوى VPN، وتثبيته في جهاز التوجيه الخاص بك، وبهذه الطريقة، ستُمرر جميع البيانات الموجودة في شبكتك المحلية من خلال شبكة افتراضية خاصة، مما يمنحك كل الحماية دون التسبب في أي مشكلة على المستوى المحلي.

وإذا وجدت الأمر معقدًا، فيمكنك سؤال شركة خدمة VPN التي تستخدمها، حيث نجد بعض الشركات تبيع أجهزة التوجيه بعد إعدادها سابقًا لتدعم هذه الميزة، وإذا وجدت صعوبة في بث المحتوى عبر الإنترنت باستخدام VPN، فيمكنك شراء عنوان IP ثابت من مزود VPN الخاص بك، حيث أن هذه العناوين لا ترتبط بشبكات VPN، مما يمنحك فرصة أفضل لتجاوز الحظر.

كما أن السرعة ستكون دائمًا مشكلة في الشبكات الافتراضية الخاصة، فعندما يكون اتصال VPN نشطًا، تمر البيانات الخاصة بك عبر المزيد من الأجهزة والخوادم، والنتيجة هي زيادة في حركة المرور وسرعات نقل أبطأ عبر الإنترنت. وليست كل شبكات VPN متشابهة في مدى تأثيرها على اتصالك، ولكنك سترى بعض التأثير.