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كورونا يجبر سامسونج على إغلاق أحد مصانعها مؤقتًا

كورونا يجبر سامسونج على إغلاق أحد مصانعها مؤقتًا
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أعلنت شركة سامسونج عن إغلاقها مؤقتًا أحد مصانعها في الهند بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويقع مصنعها المُغلق مؤقتًا في مدينة نويدا في إقليم أتر برديش، وكانت الشركة الكورية قد افتتحته في عام 2018، ويعد حاليًا أكبر مصانع الهواتف الذكية، ويُنتج سنويًا أكثر من 120 مليون وحدة.

وبعد طلب الحكومة الهندية، قالت سامسونج: إن المصنع سيُغلق حتى 25 آذار/ مارس الجاري. وكانت الشركة قد أعلنت سابقًا إغلاق مصنعها في مدينة جوي بكوريا الجنوبية، وكان ذلك الإغلاق الثاني في مدة وجيزة، ولا يزال مصنع الشركة الكائن في تايوان مفتوحًا.

وقال (بارثا غوش) – رئيس الاتصالات المؤسسية لدى (سامسونج الهند): إن الشركة المصنعة قررت “تعليق عمليات التصنيع حاليًا وطلبت من الموظفين في مكاتب المبيعات والتسويق والبحث والتطوير في جميع أنحاء الهند العمل من المنزل”.

يُشار إلى أن شركة (إل جي) الكورية الجنوبية ستلتزم أيضًا بطلب الحكومة الهندية، وستغلق مصنعين لها في الهند، ولكنهما سيظلان مغلقين حتى نهاية شهر آذار/ مارس الجاري.

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