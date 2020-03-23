أخبار الإنترنت

الولايات المتحدة تحارب مواقع لقاحات فيروس كورونا الزائفة

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) أنها نفذت حملة صارمة على موقع إلكتروني يحتال على المستخدمين عبر بيع لقاحات زائفة لفيروس كورونا المستجد، واتخذت الوزارة إجراءات لمكافحة الاحتيال ضد الموقع في المحكمة الفيدرالية، وقالت إن الموقع يدعي كذبًا تقديمه لقاحًا من منظمة الصحة العالمية.

وعندما يطلب الضحايا اللقاح المزيف، فإن الموقع الإلكتروني يطلب معلومات بطاقة ائتمان الضحية لتحصيل رسوم الشحن البالغة قيمتها 4.95 دولار، وذلك بالرغم من عدم وجود أي لقاحات فعلية في الوقت الحالي لفيروس كورونا، كما لا توزع أو تبيع منظمة الصحة العالمية أي لقاحات لفيروس كورونا.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل، فقد اتهمت السلطة التنظيمية الموقع الإلكتروني المسمى (coronavirusmedicalkit.com) بالتورط في عمليات احتيال للحصول على الربح من خلال استغلال حالة الارتباك والخوف الواسعة النطاق المحيطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال (جوزيف هانت) Joseph Hunt، مساعد المدعي العام: “إن وزارة العدل لن تتسامح مع الاستغلال الإجرامي لحالة الطوارئ الوطنية من أجل تحقيق مكاسب شخصية، وسنستخدم كل مورد تحت تصرف الحكومة للعمل بسرعة على إيقاف هؤلاء المحتالين، سواء كانوا يخدعون المستهلكين، أو يسرقون الهوية، أو ينشرون البرامج الضارة”.

وأصدر القاضي (روبرت بيتمان) Robert Pitman أمرًا تقييديًا مؤقتًا يطلب من مالك الموقع منع وصول الجمهور إليه، كما يطلب الأمر من (Namecheap)، مضيف نطاق الموقع، إزالة موقع الويب.

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وقال (كريستوفر كومز) Christopher Combs، المسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي: “المحتالون الذين يسعون إلى الاستفادة من الخوف، عن طريق بيع لقاحات أو علاجات وهمية، لا يسرقون موارد محدودة من مجتمعاتنا فحسب، بل يشكلون خطرًا أكبر من خلال نشر المعلومات الخاطئة وخلق الارتباك في مجتمعاتنا خلال هذه الفترة العصيبة”.

وعلى صعيد آخر، فقد تلقت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية 94 تقريرًا عن عمليات خداع تتعلق بفيروس كورونا المستجد، وحذرت اللجنة من إمكانية ارتفاع أعداد عمليات الاحتيال، وقالت: “الناس يريدون معلومات عن الوباء، لكن يجب أن يكونوا حذرين، ويجب الحصول على المعلومات من وزارة الصحة وموقع منظمة الصحة العالمية”.

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