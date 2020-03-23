أبرز 4 خدمات تخزين سحابي تدعم التشفير لتأمين بياناتك

توفر (خدمات التخزين السحابي) Cloud Storage Services الكثير من الحلول للمستخدمين، حيث أصبح حفظ الملفات ومشاركتها ومزامنتها للوصول إليها في أي وقت، ومن أي مكان أمر في غاية السهولة طالما هناك اتصال بالإنترنت.

ولكن العديد من هذه الخدمات إما مجانية تمامًا، أو تقدم خطط اشتراك مجانية، وهناك قاعدة في عالم التسويق تقول أنه لا يوجد شيء مجاني – فإذا كانت الخدمة مجانية فأعلم أن بياناتك هي الثمن – لذلك فهذه الخدمات المجانية تُشكل تهديدًا كبيرًا لخصوصيتك.

إذا كنت تريد الاستفادة من مزايا التخزين السحابي ولكن بدون انتهاك الخصوصية، إليك 4 خدمات تخزين سحابي تدعم التشفير لتأمين بياناتك:



1- Tresorit:

تُعتبر خدمة Tresorit من أفضل خدمات التخزين السحابي من حيث الأمان، حيث تدعم ميزة (التشفير من طرف إلى طرف) End-to-end encryption باستخدام بروتكول التشفير AES256 قبل تحميلها في خوادمها، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص مشاهدة محتوى الملفات الخاصة بك.

الخدمة موجهة بالأساس للشركات، ويرجع ذلك إلى أدوات التعاون المدمجة التي تقدمها، ولكن لديها أيضا خدمة Tresorit Solo المخصصة للأفراد، حيث توفر سعة تخزين تبلغ 2 تيرابايت، مع إمكانية الوصول إليها من 10 أجهزة، كما تدعم ميزة المصادقة الثنائية (2FA)، وذلك مقابل اشتراك شهري بقيمة 30 دولارًا.

كما هو متوقع من مزود تخزين سحابي، تقدم خدمة Tresorit الوصول إلى جميع الأجهزة عبر عدة إصدارات تتضمن: سطح المكتب والهواتف، وتوفر إصدارًا للويب، ويعمل إصدار سطح المكتب بشكل مشابه لخدمتي Dropbox وGoogle Drive.

تطبيق Tresorit متاح لمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي ويندوز، وماك أوإس، كما يتوفر إصدار للويب.

2- SpiderOak:

تُعتبر خدمة SpiderOak من أكثر مزودي التخزين السحابي أمانًا، كما تحظى بثقة المحلل الأمني الشهير إدوارد سنودن، وتُركز بصفة أساسية على خدمة النسخ الاحتياطي السحابي المشفرة E2E.

وبسبب تكاملها مع جميع أنظمة التشغيل فهي تعمل بمثابة وحدة تخزين مشفرة آمنة، وتجمع بين خدمة النسخ الاحتياطي الكامل للسحابة والتخزين السحابي التقليدي.

وتقدم خُطط اشتراك تبدأ من 6 دولارات في الشهر لتخزين 150 جيجابايت إلى 29 دولارًا في الشهر لتخزين ما يصل إلى 5 تيرابايت، وتسمح لك جميع الخطط بالاتصال والوصول إلى ملفاتك من عدد غير محدود من الأجهزة.

تطبيق SpiderOak متاح لمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي ويندوز، وماك أوإس.

3- NextCloud:

تُقدم خدمة NextCloud طريقة مختلفة للتخزين السحابي، فهي لا توفر مساحة تخزين فعلية، بدلاً من ذلك، تقدم مجموعة من البرامج المساعدة للتخزين السحابي.

ولكن يجب عليك اختيار موفر تخزين خارجي، وهي تقدم لك توصيات لعدد منها بالفعل، كما يمكنك استضافة ملفاتك ذاتيًا في الخدمة، ويعد خيار تقديم البرامج فقط للتخزين السحابي خيارًا رائعًا للمستخدمين المنزليين، خاصة أولئك الذين لديهم أجهزة تخزين متصلة بالشبكة (NAS).

الخدمة مفتوحة المصدر ومجانية للاستخدام، وتقدم خدمة تشفير End-to-End، وتجمع بين استخدام العديد من الخدمات السحابية، مع الاحتفاظ أيضًا بالسيطرة على البيانات والخصوصية.

بالإضافة الى توفيرها إصدارات لجميع المنصات، إلا أنه يمكنك توسيع الوظائف للخدمة من خلال البرامج المتاحة في NextCloud App Store.

التطبيق متاح لمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي ويندوز، وماك أوإس.

4- Internxt X Cloud:

تجمع خدمة Internxt X Cloud بين برتوكول (النظير إلى النظير) P2P لمشاركة الملفات، والتشفير (من طرف إلى طرف) E2E، وتقنية (البلوك تشين) Blockchain لإنشاء منصة تخزين سحابية لامركزية.

وتشبه واجهة المستخدم إلى حد كبير خدمة Dropbox، ومعظم الميزات تكون مخفية مما يعمل على تشغيل نظام X Cloud الأساسي مفتوح المصدر.

وتتيح الخدمة عند الاشتراك لأول مرة سعة تخزين مجانية تبلغ 2 جيجابايت، ولديها مستويات أخرى للاشتراك وهي: 20 جيجابايت مقابل 0.99 سنتًا في الشهر، أو 200 جيجابايت مقابل 5 دولارات شهريًا، أو 2 تيرابايت مقابل 10 دولارات شهريًا.

التطبيق متاح لمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي ويندوز، وماك أوإس، كما يتوفر إصدار للويب.