أطلقت شركة هونر ساعة MagicWatch 2 التي تعمل كجهاز لتتبع اللياقة البدنية وإكسسوار للأزياء وتدعم أيضًا الرعاية الصحية، وتتميز MagicWatch 2 بمزايا عديدة، حيث سنركز في هذا الموضوع على أبرز 11 ميزة في الساعة.

أبرز 11 ميزة في ساعة هونر MagicWatch 2.

مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ:

صُنع هيكل ساعة MagicWatch 2 من الفولاذ المكرر والمقاوم للصدأ L316، وهي مادة شائعة الاستخدام في صناعة الطيران، وتوفر نسبة قوة عالية مقارنةً بوزنها، وتتمتع بنسبة أقل من الخدوش التي تحدث خلال الأنشطة اليومية.

شاشة لا تنطفئ، تعرض الوقت على الدوام:

تظل شاشة AMOLED مضاءة دائماً لتتمكنوا من الاطلاع على الوقت دون أن تستغرق الشاشة وقت طويل لإظهاره.

أوجه ساعة مخصصة:

تتجاوز قدرات ساعة هونر MagicWatch 2 مهمة إخبار الوقت، فهي تعرض لمستكم الشخصية عبر صوركم نظراً لقدرتها على تخزين الصور المتعددة، وستظهر بذلك صورة مختلفة في كل مرة ترفعون فيها معصمكم، كما يصل عمر البطارية يصل إلى 14 يوم.

تملك 15 وضع للتمارين الرياضية:

أنجزوا المزيد طوال أيام الأسبوع، حيث تستطيع ساعة MagicWatch 2 بفضل معالج Kirin A1 الجديد كلياً معالجة البيانات بشكل أسرع واستخدام طاقة أقل لتحقيق نفس النتائج.

أنظمة تحديد المواقع المزدوجة عبر الأقمار الصناعية:

حافظوا على حماسكم لتحقيق أهدافكم، حيث توفر أوضاع التمارين الرياضية في ساعة MagicWatch 2 الإرشادات الصوتية والنصائح المباشرة في الوقت الفعلي، خذوا قسطاً من الراحة في المساء واقضوا بعض الوقت في تحقيق السلام الداخلي عبر تمارين التنفس الموجودة على تطبيق التنفس لتقضوا ليلة نوم هنيئة.

مسارات الركض:

تسجل ساعة MagicWatch 2 بواسطة أنظمة تحديد المواقع المزدوجة عبر الأقمار الصناعية سرعتكم ومساركم بدقة عند الجري أو المشي أو ركوب الدراجات، ويتتبّع مقياس الارتفاع مقدار ارتفاعكم وهبوطكم أثناء المشي والتسلق.

كما يمتاز تطبيق التشغيل بأنه مدمج مع 13 مسار مختلف للركض مع توجيهات صوتية في الوقت الحقيقي، وإن كنتم جديدين في رياضة الجري أو من ذوي الخبرة فيها، ستجدون دائماً الإرشادات التي ستساعدكم في تحسين قدرتكم على التحمل.

تتبّع معدل ضربات القلب أثناء السباحة:

بفضل مقاومتها للماء على عمق 50 متراً، ستمكنكم خاصية HUAWEI TruSeen™ 3.5 الجديدة كلياً في ساعة MagicWatch 2 على فهم الأداء في السباحة وقياس معدل ضربات القلب بدقة وسرعة وقياس عدد ضربات اليد والمسافة والسعرات الحرارية والسرعة.

تدريب أفضل وحماية أكبر:

تساعدكم الساعة في تحسين تدريبكم بأمان عبر مجموعة متنوعة من البيانات مثل VO2Max وتأثيرات تمارين الآيروبيك، وستتمكنون من فهم النتيجة المتوقعة من تدريباتكم والمدة التي ستحتاجونها للتعافي كي تهيئوا أجسامكم للتمرين التالي.

تتبّع الحالة الصحية:

تتيح لكم الساعة إدارة مستوى التوتر اليومي باستخدام خاصية HUAWEI TruRelax™ لتهدئة العقل عبر سلسلة من تمارين التنفس داخل تطبيق التنفس، وستفهمون عبرها أنماط نومكم بشكل أفضل مع تطبيق HUAWEI TruSleep™ 2.0 كما ستحصلون على المعلومات المخصصة حول كيفية الحصول على نوم أفضل في الليل.

تشغيل الموسيقى لاسلكياً:

ابقوا على اتصال مع الأصدقاء والأحبة من معصمكم مباشرةً، حيث يعتبر مكبر الصوت والميكروفون المدمجان مثاليان للمحادثات السريعة مع إمكانية التبديل بسلاسة إلى هاتف هونر الذكي عند الحاجة.

كما يمكنكم التحكم بتشغيل الموسيقى المفضلة مباشرةً من معصمكم، وستتمكنون بفضل سعة التخزين الكبيرة التي تبلغ 4 جيجابايت في ساعة MagicWatch 2 من وصل سماعات HONOR Sport PRO على الفور دون الحاجة إلى هاتف هونر الذكي.

استخدام خصائص الهاتف الذكي:

تتيح لكم ساعة MagicWatch 2 استخدام مزايا الهواتف الذكية الشائعة مثل التحقق من تطبيق الطقس أو ضبط المنبه أو بدء المؤقت دون لمس هاتف هونر الذكي.