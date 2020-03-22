7 طرق لحل مشاكل تحديث نظام ويندوز 10

يعتبر تحديث نظام التشغيل ويندوز 10 أمرًا مهمًا للغاية، حيث يلعب دورًا بارزًا في الحفاظ على تكامل النظام وأمانه، وقد قامت مايكروسوفت بتبسيط عملية التحديث بشكل كبير، ولكن هذا لا يعني أنها دائمًا خالية من المشاكل، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالتوافق والتصحيحات.

فيما يلي سنتعرف 7 طرق لحل مشاكل تحديث ويندوز 10:

1- إدارة وقت إعادة تشغيل الجهاز عند تثبيت التحديثات التلقائية:

لا يمكنك إيقاف التحديثات التلقائية بشكل دائم في نظام ويندوز 10، ولكن يمكنك إدارة وقت إعادة تشغيل جهازك بعد تثبيت أحد التحديثات. وبهذه الطريقة؛ يمكنك التأكد من عدم إعادة تشغيل جهازك خلال يوم العمل أو في وقت غير مرغوب، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات).

اضغط على (التحديث والأمان).

حدد علامة تبويب (Windows Update) أعلى القائمة في الجانب الأيسر.

اضغط على (تغيير الساعات النشيطة) Change active hours، في الجزء الأوسط من النافذة.

سيؤدي ذلك إلى إظهار نافذة تُسمى ساعات العمل النشيطة، والتي تتيح لك تعيين وقت البدء والانتهاء لإعادة تشغيل جهازك بعد تثبيت التحديث.

حدد الأوقات المفضلة لديك، ثم اضغط على خيار (حفظ) Save.

كما يمكنك إيقاف تحديثات النظام مؤقتًا لمدة تتراوح بين 7 أيام و 35 يومًا، وتذكر: أن هناك إعدادات منفصلة للتحديثات الرئيسية، ولتحديثات الجودة مثل: تحديثات الأمان، ولتطبيق ذلك:

اضغط على (خيارات متقدمة) في صفحة تحديث ويندوز الرئيسية.

استخدم القوائم المنسدلة لتحديد عدد الأيام التي ترغب في تأجيلها.

يمكنك أيضًا استخدام هذه القائمة لإجراء تعديلات أخرى على طريقة تطبيق التحديثات، بما في ذلك ما إذا كانت تلقائية أو تشغيلها يدويًا، أو إيقافها مؤقتًا.

2- تشغيل مستكشف أخطاء تحديث ويندوز:

تقدم لك مايكروسوفت أداة (مستكشف أخطاء تحديث ويندوز وإصلاحها) حيث تبحث عن أي مشاكل واضحة قد تمنع تحديث ويندوز 10 من العمل بشكل صحيح، وتقوم الأداة بإصلاحها تلقائيًا أو على الأقل إخبارك بالمشكلة، ولتفعيلها اتبع ما يلي:

انتقل إلى (الإعدادات) في حاسوبك.

اضغط على خيار (التحديث والأمان) Update & Security.

اضغط على علامة تبويب (Troubleshoot) في القائمة الموجودة في يسار الشاشة.

اضغط على خيار (Windows Update).

اضغط على خيار (Run the troubleshooter).

قد يُطلب منك الدخول بحساب (المسؤول) Admin لإجراء فحص أعمق. لن تقوم الأداة بحل كل مشكلة، ولكنها عادةً ما تقدم معلومات مفيدة حتى إذا لم يكن بإمكانها تقديم حل.

3- تحقق من كود خطأ التثبيت:

إذا فشل التحديث العام أو تسبب في حدوث مشكلات، فعادة ما يمنحك ويندوز 10 كود خطأ في التثبيت، ربما لا تخبرك الأكواد عن سبب المشكلة بالتحديد، ولكنها تتضمن الكثير من المعلومات التي قد تفيدك عند تواصلك مع مسؤولي دعم مايكروسوفت.

4- إعادة تشغيل الحاسوب:

عندما تواجهك رسالة خطأ في تحديث ويندوز 10، يمكنك القيام بإعادة تشغيل جهازك، ثم حاول تشغيل التحديثات مرة أخرى، وإذا لم تتمكن من تثبيت التحديثات، فقد تضطر إلى تكرار هذه العملية عدة مرات حتى ينجح الأمر.

5- تحرير مساحة كافية في قرص التخزين:



في بعض الأحيان تفشل تحديثات ويندوز 10 بسبب عدم وجود مساحة كافية في محرك أقراص النظام، لذلك عليك التأكد من وجود مساحة كافية في جهازك قبل تثبيت التحديثات.

يشترط توفر مساحة تخزين قدرها 16 جيجابايت على الأقل لترقية نظام تشغيل 32 بت، أو 20 جيجابايت لترقية نظام تشغيل 64 بت.

6- إلغاء تثبيت برنامج الأمان أو الحماية من الفيروسات لحين تثبيت التحديثات:



في بعض الحالات، يمكن أن يتسبب برنامج الأمان أو الحماية من الفيروسات الخاص بجهة أخرى في حدوث أخطاء عند محاولة التحديث إلى الإصدار الأخير من ويندوز 10.

يمكنك مؤقتًا إلغاء تثبيت هذا البرنامج، وتحديث حاسوبك، ثم قم بإعادة تثبيت البرنامج بعد تحديث الجهاز.

7- الاتصال بدعم مايكروسوفت:

إذا لم تساعدك أي من الخطوات السابقة في حل مشاكل تثبيت تحديثات نظام ويندوز 10 فيمكنك الاتصال بدعم مايكروسوفت، حيث يمكنك بدء محادثة نصية، أو طلب مكالمة هاتفية، أو تحديد موعد مكالمة. أو زيارة صفحة مجتمع ويندوز 10 وكتابة تفاصيل المشكلة التي تواجهها، وسيرد عليك أحد المستخدمين إذا واجه بالفعل مشكلة التحديث وتمكن من إصلاحها.