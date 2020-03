53 إنتاجًا من نتفليكس في أبريل لمساعدتك في الحجر الصحي الذاتي.. إليك القائمة الكاملة

استمرت منصة نتفليكس في إصدار العشرات من عشرات الأفلام الأصلية والمسلسلات التلفزيونية عالية الجودة، حيث نشرت نتفليكس مواعيد الإنتاجات التي وصلت إلى 53 والتي سيتم عرضها في شهر أبريل، وذلك في محاولة منها لمساعدتك أثناء الحجر الصحي الذاتي.

ونظرًا لأن المستخدمين في أغلب دول العالم يلتزمون بالحجر الذاتي لمدة شهر على الأقل، فسيحتاجون إلى كل هذا المحتوى الأصلي الرائع للمساعدة في قضاء الوقت، كما أن جودة البث لن تتغير على غرار ما حدث في أوروبا.

تخطط نتفليكس لإطلاق ما مجموعه 53 إنتاجًا مختلفًا على مدار شهر أبريل، بما في ذلك الأفلام ومواسم كاملة من العروض التلفزيونية والعروض الكوميدية الخاصة، حيث تبدأ المتعة يوم الجمعة في 3 أبريل، عندما ستُظهر المنصة لأول مرة خمسة إنتاجات جديدة.

القائمة الكاملة لإنتاجات نتفليكس خلال شهر أبريل.

3 أبريل:

فيلم Coffee & Kareem.

الجزء الرابع من مسلسل La casa de papel.

فيلم Money Heist: The Phenomenon.

للمشاهدة العائلية: Spirit Riding Free: Riding Academy.

للمشاهدة العائلية: StarBeam.

6 أبريل:

العرض العائلي: The Big Show Show.

7 أبريل:

الجزء الثالث من مسلسل: TERRACE HOUSE: TOKYO 2019-2020.

9 أبريل:

الجزء الثاني من مسلسل الأنيمي: Hi Score Girl.

10 أبريل:

مسلسل Brews Brothers.

فيلم LA Originals.

فيلم La vie scolaire.

فيلم Love Wedding Repeat.

فيلم The Main Event.

فيلم Tigertail.

14 أبريل:

عرض كوميدي Chris D’Elia: No Pain.

15 أبريل:

سلسلة وثائقية خاصة The Innocence Files.

سلسلة Outer Banks.

16 أبريل:

الجزء الثاني من Fary: Hexagone.

الجزء الثالث من مسلسل Fauda.

عرض كوميدي Mauricio Meirelles: Levando o Caos.

17 أبريل:

فيلم Betonrausch.

الموسم الأول من #blackAF.

فيلم Earth and Blood: La terre et le sang.

للمشاهدة العائلية: The Last Kids on Earth: Book 2.

فيلم Legado en los huesos.

فيلم Sergio.

الموسم الأول من Too Hot to Handle.

20 أبريل:

سلسلة Cooked with Cannabis.

سلسلة The Midnight Gospel.

21 أبريل:

عرض كوميدي Middleditch & Schwartz.

22 أبريل:

إنتاج نتفليكس Absurd Planet.

وثائقي من نتفليكس Circus of Books.

فيلم El silencio del pantano.

فيلم The Plagues of Breslau.

فيلم The Willoughbys.

إنتاج نتفليكس Win the Wilderness.

23 أبريل:

الجزء الثالث من The House of Flowers.

24 أبريل:

الموسم الثاني من After Life.

فيلم Extraction.

الجزء الثاني من Hello Ninja.

عرض كوميدي من نتفليكس Yours Sincerely, Kanan Gill.

26 أبريل:

الجزء الرابع من The Last Kingdom.

27 أبريل:

سلسلة Never Have I Ever.

29 أبريل:

وثائقي من إنتاج نتفليكس A Secret Love.

سلسلة Extracurricular.

وثائقي من نتفليكس Murder to Mercy: The Cyntoia Brown Story.

سلسلة Nadiya’s Time to Eat.

إنتاج نتفليكس Summertime.

30 أبريل:

فيلم Dangerous Lies.

أنيمي Drifting Dragons.

سلسلة The Forest of Love: Deep Cut.

فيلم Rich in Love: Ricos de Amor.

سلسلة The Victims’ Game.

ومن أبرز مزايا المنصة أنها تتيح لك عند الاشتراك لأول مرة الحصول على شهر مجانًا.