لماذا يجب عليك تفعيل ميزة Private DNS في نظام أندرويد؟

يعتمد كل اتصال بالإنترنت تقريبًا على بروتوكول (نظام أسماء النطاقات) Domain Name System والذي يُعرف اختصارًا DNS، وهو نظام لتحويل أسماء المواقع في الويب إلى عناوين IP، وتستخدمه أجهزة الشبكة لتوجيه البيانات، ولكن المشكلة في خوادم DNS أنها لا تهتم بخصوصيتك.

فيما يلي ستعرف لماذا يجب عليك استخدام Private DNS في أندرويد؟

كيف يعمل خادم DNS العادي؟

عند كتابة عنوان URL في شريط عنوان المتصفح مثل: yahoo.com، يتصل هاتفك أولاً بخادم DNS والخطوة الأولى التي يقوم بها المتصفح هو الاستعلام من نظام أسماء النطاقات عن عنوان IP المقترن باسم النطاق الخاص بالموقع، ويستبدل الاسم المألوف الذي أدخلته بعنوان IP الخاص بالموقع، والذي عادة ما يكون سلسلة من الأرقام.

بشكل افتراضي؛ هذا الاتصال سيكون غير مشفر، مما يعني أنك ستكون هدفًا لهجوم الوسيط المعروف اختصارًا بهجوم MitM، من خلال التحكم في معدات الاتصالات بين نظامين. مثل: استغلال جهاز التوجيه الذي يوفر خدمة الواي فاي المجانية في مكان عام لتنفيذ هجوم على هاتفك وسرقة بياناتك.

ونتيجة لذلك، نجد أن شركات الويب الأمنية قد وفرت أدوات لتأمين التفاعل بين هاتفك وخادم DNS والتي تشمل: (DNS over HTTPS) و (DNS over TLS)، والتي تُشفر الاتصال بين هاتفك وخادم DNS مما يجعل البيانات غير قابلة للقراءة بدون مفتاح خاص.

ولكن تكمن المشكلة في أن العديد من مزودي خدمات الإنترنت وشركات الاتصالات اللاسلكية لا يستخدمون أدوات الأمان هذه، مما يجعل هاتفك عرضة لخطر لاختراق، والسبب الرئيسي لذلك هو أن مزودي خدمة الإنترنت غالبًا ما يبيعون سجلات DNS للمعلنين.

كيف يعمل Private DNS في أندرويد؟

أضافت جوجل في نظام أندرويد – ابتداءً من إصدار أندرويد 9 والإصدارات الأحدث – شيئين مهمين جدًا لحماية مستخدميها وهما: دعم DNS over TLS و Private DNS بشكل افتراضي، طالما أن خادم DNS يدعمه.

حيث تستخدم هواتف أندرويد بروتوكول DoT كما تتيح لك ميزة Private DNS إدارة استخدام DoT إلى جانب القدرة على الوصول إلى خوادم DNS العامة.

وتقدم خوادم DNS العامة العديد من مزايا خوادم DNS التي يوفرها مزودي الإنترنت، وبالتالي لا توجد إمكانية لتسجيل أي معلومات حول كيفية استخدامك لخوادمهم، وهذا يعني عدم تتبع مكان وجودك في الإنترنت وعدم ظهور إعلانات طرف خارجي يستخدم بياناتك.

قبل إصدار نظام التشغيل أندرويد 9، كانت الطريقة الوحيدة لاستخدام خوادم DNS الخاصة هي إعدادها في شبكات الواي فاي الفردية المحفوظة أو استخدام تطبيقات VPN، وهي طريقة مقيدة لأنها قابلة للتطبيق في شبكات الواي فاي فقط.

وهذا يعني أنك بحاجة إلى دفع رسوم اشتراك للحصول على مزود إنترنت موثوق، ولكن بفضل دعم Private DNS المجاني، يمكنك الآن تطبيق بروتوكول Private DNS في هواتف أندرويد وتأمين جميع اتصالات البيانات.

كيفية تفعيل ميزة Private DNS:

انتقل إلى (الإعدادات) في هاتفك.

اضغط على خيار (الشبكة والإنترنت) Network & Internet.

اضغط على خيار (متقدم ) Advanced، أو خيار ( اتصالات لاسلكية أخرى ) Other Wireless Connections حيث يتوقف ذلك على طراز هاتفك.

) Other Wireless Connections حيث يتوقف ذلك على طراز هاتفك. اضغط علي خيار (Private DNS) وقم بتفعيله من خلال تحديد خيار (Auto).

كما يمكنك تحديد خيار (Designated Private DNS) وإدخال عنوان URL الخاص بخدمة DNS التي تريدها، ويمكنك استخدام خدمة Cloudflare 1.1.1.1 المجانية، ما عليك سوى نسخ هذا الرابط: 1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com ولصقه في المربع الذي يظهر لك.

وإذا كنت ترغب في استخدام خدمة Cloudflare DNS، ولكنك تستخدم إصدار أندرويد قديم، فيمكنك تثبيت تطبيق VPN في هاتفك.