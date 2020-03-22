كيفية مزامنة قوائم تشغيل Spotify مع الآخرين بسهولة

إذا كنت تستخدم تطبيق (سبوتيفاي) Spotify وتريد مشاركة أغانيك المفضلة مع الأصدقاء، أو الاستماع إلى الموسيقى معهم بشكل جماعي، فإن التطبيق يقدم لك بعض الحلول لذلك.

فيما يلي سنتعرف على كيفية مزامنة قوائم تشغيل Spotify مع الأخرين بسهولة:

أولًا: استخدام ميزة الجلسات الجماعية:

يحتوي تطبيق Spotify على ميزة تسمح لك بمزامنة الأغاني مع الأصدقاء تُسمى (الجلسات الجماعية) Group sessions، وكل ما تحتاجه هو رمز فريد لمستخدم آخر للمشاركة، وإنشاء قائمة انتظار أثناء الاستماع.

ويمكن لأي مستخدم إضافة أغنية وتشغيلها وإيقافها مؤقتًا وإرجاعها أثناء تشغيل الموسيقى في تطبيق Spotify من خلال هاتف ذكي أو حاسوب محمول أو مكتبي، أو أي جهاز يُستخدم للاستماع.

وفي حين أنه يمكن لأي شخص لديه الرمز المساهمة في قائمة التشغيل من خلال وضع قائمة انتظار للأغاني عن بُعد، إلا أن الموسيقى ستُشغل فقط من جهاز واحد.

لذلك فهي ليست مناسبة للاستماع في حالة وجود مسافات بعيدة بين الأشخاص، ولكن إذا كنت مع أصدقائك في مكان واحد، فهي تعتبر طريقة رائعة للاستماع الى بعض الموسيقى في المناطق العامة أو داخل المنزل.

كيفية إنشاء جلسة جماعية في Spotify:

انتقل إلى تطبيق Spotify .

اضغط على أيقونة (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (الأجهزة) Devices.

في نظام التشغيل أندرويد، انقر على خيار (الاتصال بجهاز) Connect to a device، وفي نظام التشغيل iOS، اختر (قائمة الأجهزة) Devices menu.

شارك الرمز الخاص بك مع الأصدقاء لبدء جلسة جماعية في جهازك، أو اختر (مسح للانضمام) Scan to join لمسح رمز الشخص الآخر والانضمام إلى جلسة موجودة.

ثانيًا: استخدام قوائم التشغيل التعاونية:

(قوائم التشغيل التعاونية) Collaborative Playlists هي ميزة أخرى مُدمجة في تطبيق Spotify للمشاركة الاجتماعية عندما يتعلق الأمر بالموسيقى التي تستمع إليها.

فبينما تعتبر الجلسات الجماعية مثالية للمناطق المحدودة مثل: المنازل او المكاتب، تُعد قوائم التشغيل التعاونية رائعة عندما تريد مشاركة التوصيات الموسيقية عن بُعد.

ولكن أحد الجوانب السلبية لقوائم التشغيل التعاونية في تطبيق Spotify أنه لا يوجد خيار لمزامنة الموسيقى بين المستخدمين، ولكن يمكنك الاستماع إلى الأغاني بالسرعة التي تناسبك، وإيقافها مؤقتًا، وتخطي الأغاني التي لا تريد الاستماع إليها.

كيفية إنشاء قائمة تشغيل تعاونية في Spotify: