تسريب مواصفات هاتف Redmi K30 Pro المرتقب

تستعد العلامة التجارية (Redmi) بتاريخ 24 مارس الحالي للكشف عن هاتفها المرتقب (Redmi K30 Pro)، بحيث يأتي هاتف سلسلة (Redmi) الجديد كترقية لهاتف (Redmi K30)، الذي ظهر لأول مرة بنماذج داعمة لشبكات الجيل الرابع (4G) والجيل الخامس (5G) في شهر ديسمبر.

وكشفت العلامة التجارية عن تصميم كاميرا الهاتف الذكي القادم وتفاصيلها، وأوضحت استخدامه لمعالج (Snapdragon 865) من كوالكوم، كما أعلنت سابقًا أن هاتف (Redmi K30 Pro) سيكون الشريك الرسمي لفيلم الحركة (Fast and Furious 9) المفترض صدوره في الولايات المتحدة بتاريخ 2 أبريل 2021.

وبالنظر إلى الانتشار المستمر لفيروس كورونا المستجد، فإن العلامة التجارية لن تستضيف حدثًا فعليًا للإطلاق، وستبث الحدث بدلاً من ذلك بشكل مباشر عبر الإنترنت من خلال حساب (Redmi) الرسمي على منصة (Weibo).

ولم تكشف (Redmi) سابقًا عن تفاصيل بشأن الطرح العالمي لجهاز (Redmi K30 Pro)، لكن بالنظر إلى الأجهزة السابقة، فمن المفترض وصوله إلى الأسواق العالمية في وقت لاحق.

كما ابتعدت العلامة التجارية عن كشف سعر (Redmi K30 Pro)، لكن قائمة حديثة على موقع التجارة الإلكترونية الصيني (Suning) تفيد بأن الجهاز الرائد يأتي بسعر 465 دولارًا، وهو سعر أعلى من سعر جهاز (Redmi K20 Pro) الذي تم طرحه للبيع في الصين بسعر 425 دولارًا.

وأكدت قائمة التسريبات الأخيرة أن (Redmi K30 Pro) يأتي بشاشة (Super AMOLED) تصنعها شركة سامسونج بقياس 6.67 إنشات وبدقة 1080×2400 بيكسل، وهي داعمة لميزة (+HDR10)، بالإضافة إلى سطوع بقدرة 1200 شمعة في المتر المربع، ونسبة تباين 5000000:1، ومعدل أخذ العينات باللمس يبلغ 180 هيرتز، لكن معدل تحديث الشاشة يبلغ 60 هيرتز فقط.

ويأتي (Redmi K30 Pro) بكاميرا أمامية منبثقة، على غرار سلسلة (Redmi K20)، لكنه يعاكس نماذج (Redmi K30) المتضمنة ثقبًا في الشاشة للكاميرا الأمامية، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة بدلاً من القارئ المثبت على الجانب.

ويحتوي الهاتف على كاميرا دائرية في الخلف رباعية العدسة بمستشعر أساسي من سوني (Sony IMX686) بدقة 64 ميجابيكسل مع ميزة التثبيت البصري للصورة المزدوج (OIS)، بالإضافة إلى مستشعر تقريب من سوني (Sony IMX686) بقدرة تكبير بصري تصل إلى 3X وقدرة تكبير رقمي تصل إلى 30X

ويعمل (Redmi K30 Pro) بمعالج (Snapdragon 865) من كوالكوم، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي من نوع (LPDDR5) تصل سعتها إلى 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع (UFS 3.1) تصل سعتها إلى 256 جيجابايت، ويتضمن الهاتف أيضًا منفذ سماعة رأس بقياس 3.5 ميليمتر.

ويوصف الهاتف بأنه يحتوي على أكبر غرفة بخار للتبريد السائل بين الهواتف الذكية، بالإضافة إلى دعمه لشبكات الجيل الخامس (5G) بالوضع المزدوج ومعيار الاتصال اللاسلكي الأحدث (Wi-Fi 6).