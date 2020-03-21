إذا التزمت الحجر الصحي الذاتي للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا COVID-19 فالعالم أجمع يشكرك على ذلك، ونحن هنا اليوم نحاول مساعدتك في تخفيف حدة الحجر الصحي الذاتي والبقاء في المنزل طوال اليوم، لذلك نقدم لك بعض الطرق التي يمكنك الاستفادة منها في أوقات الفراغ الكثيرة التي لديك.

8 طرق تساعدك على التزام الحجر الصحي الذاتي وتعزز مهاراتك.

المحتوى التعليمي على يوتيوب:

إذا كنت ترغب في تعلم أشياء جديدة فليس عليك إلا التوجه إلى منصة يوتيوب التي تعد منجم ذهب حقيقي للمحتوى التعليمي المثير للاهتمام، وبصرف النظر عن اهتماماتك، (الجغرافيا وعلم النفس والتاريخ وصناعة الأفلام والكتابة وما إلى ذلك)، يمكنك العثور على قناة في يوتيوب تعلمك شيئًا جديدًا أو مثيرًا للاهتمام، إليك بعض التوصيات:

Crash Course: من أفضل القنوات تعليمية على يوتيوب، حيث تقدم العشرات من دورات.

TED-Ed: تقدم مقاطع فيديو تعليمية قصيرة ومدروسة جيدًا مع رسوم متحركة رائعة.

AsapSCIENCE: تقدم القناة مقاطع فيديو قصيرة ومبسطة لتعلم العلوم والتكنولوجيا.

Kurzgesagt – In a Nutshell: تقوم القناة بالبحث في العلوم ومقاطع الفيديو ذات الاهتمام العام بأسلوب رسوم متحركة فريد.

كما يمكنك أيضًا البحث في يوتيوب عن أي شيء تهتم به، وستجد العديد من مقاطع الفيديو والقنوات، وباللغة التي تريدها.

تطبيقات التأمل:

قد يكون الأمر مرهقًا في بعض الأحيان عندما تكون في المنزل بمفردك أو محاطًا بالعائلة، فالأخبار التي تنشر باستمرار أسوأ السيناريوهات لا تساعد على تخفيف الحجر الصحي الذاتي والبقاء في المنزل.

أفضل شيء يمكنك القيام به من أجل صحتك العقلية هو أن تأخذ قسطًا من الراحة والاسترخاء، حيث يمكنك استخدم وقت فراغك في المنزل لبدء ممارسة التأمل، وقد لا يستغرق الأمر سوى 10 إلى 20 دقيقة يوميًا، ونوصي بالاطلاع على هذه المقالات للتعرف على أفضل تطبيقات التأمل.

إتقان مهارة جديدة:

واحدة من أكثر الطرق المثالية لقضاء وقت الفراغ هي تعلم شيء جديد، حيث يمكنك بدء هواية جديدة أو إتقان مهارة لطالما أردت تعلمها، حيث يمكنك تعلم مهارات جديدة لكل من عملك وحياتك الشخصية، وكل ما عليك هو قضاء بعض الوقت في تجربة برامج جديدة قد تساعدك في العمل.

مكالمات الفيديو الجماعية:

يمكنك قضاء الكثير من وقتك مع الأصدقاء عن طريق تطبيقات الاتصال التي توفر مكالمات فيديو جماعية، حيث يمكنك الاطلاع من خلال هذه المكالمات على أخبار الأصدقاء والأحباء دون مغادرة مكانك، ويمكنك الاطلاع على أبرز التطبيقات التي تدعم مكالمات الفيديو الجماعية من خلال هذه المقالة، كما يمكنك الاطلاع على مقالة 6 نصائح من جوجل لإجراء مكالمات الفيديو أثناء العمل من المنزل، التي تساعدك في مكالمات العمل كثيرًا.

قراءة الكتب:

الجميع تقريبًا لديهم قائمة بالكتب التي يودون قراءتها، لذلك اليوم خلال التزامك بالحجر الصحي الذاتي الذي يساعد العالم أجمع على الحد من تفشي فيروس كورونا يمكنك البدء في قراءة هذه الكتب، كما يمكنك الاعتماد على منصات الكتب الرقمية العديدة والتي توفر خيارات لا حصر لها.

الأفلام الوثائقية:

إذا كنت لا تستمتع بالقراءة فيمكنك تعلم شيء جديد من خلال مشاهدة العشرات من الأفلام الوثائقية عبر الإنترنت، حيث تحوي خدمات البث مثل نتفليكس و Hulu و Amazon Prime وغيرها على مجموعات كبيرة من الأفلام الوثائقية، لكن يُعد قسم الأفلام الوثائقية على نتفليكس مكانًا ممتازًا للبدء، فما تجده هناك من المحتمل أن يبقيك منشغلاً لأيام.

الدورات التدريبية:

التزامك بالحجر الصحي الذاتي الذي يساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا يعتبر يعتبر الوقت المثالي لبدء دورة عبر الإنترنت لأنها تتطلب الوقت والجهد، حيث يمكنك اختيار أي شيء تهتم به، من كيفية استخدام الفوتوشوب إلى تعلم لغة جديدة أو دراسة الفلسفة حتى، ويمكنك الحصول على دورات تدريبية مختلفة من خلال زيارة قسم عروض التسوق في موقعنا، أو يمكنك زيارة متجرنا.

اللياقة البدنية:

إذا كنت في العادة تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية للمحافظة على لياقتك البدنية، فيمكنك اليوم خلال التزامك بالحجر الصحي المنزلي من تكرار تمارينك الرياضية المنتظمة في المنزل، أو يمكنك الاطلاع على أبرز المواقع العالمية التي تقدم دروس للمحافظة على لياقتك البدنية من المنزل.