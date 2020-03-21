5 نصائح للعمل من المنزل بفاعلية مع وجود أطفال

بينما ينتشر فيروس كورونا المستجد (Covid-19) من بلد إلى آخر، ومن مدينة إلى أخرى، اتجهت الشركات إلى تبني أسلوب العمل من المنزل في هذه المرحلة، كما أعلنت أكثر من 22 دولة في ثلاث قارات إغلاق المدارس بدرجات متفاوتة، وهناك الآن أكثر من 300 مليون طفل خارج المدارس حاليًا بسبب خطر الفيروس.

بالنسبة لآلاف الآباء والأمهات الذين طُلب منهم العمل من المنزل، فإن هذا يعني تحديات إضافية عند محاولة تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة العملية والحياة المنزلية والحفاظ على الإنتاجية، في ظل انتشار الفيروس الذي يعتبر مصدرًا رئيسيًا للقلق.

تقول (بري رينولدز) Brie Reynolds مديرة التطوير الوظيفي في FlexJobs: “على الرغم من أن العديد من الآباء لديهم خيار العمل من المنزل عندما يكون الطفل مريضًا وفي حالات الطقس السيئ، إلا أن واقع العمل كل يوم في ظل وجود الأطفال سيكون له تأثير كبير على الإنتاجية بالنسبة للعديد من الأشخاص”.

سنستعرض اليوم 5 نصائح تقدمها لنا كل من: (بري رينولدز)، ومدربة التنمية البشرية (جولي كراتز)، ورائدة الأعمال (باتريس كامو). ومن واقع خبرتهم في التعامل مع هذا الأمر:

1- إنشاء جدول محدد للأطفال:

تقول كامو: “كأم لثلاث أطفال ساعدني وضع جدول زمني محدد لهم – يشبه الجدول الدراسي العادي – في التعامل معهم بسهولة، ومن ثم التركيز على المهام المطلوبة أثناء العمل من المنزل”.

بالنسبة لكِ كأم فإن وجود جدول محدد لمواعيد دراسة الأطفال، ومواعيد الطعام، وأوقات الترفيه سيتيح لكِ تنظيم وقتك، حيث يمكنكِ إكمال الجزء الأكبر من العمل خلال ساعة غداء الأطفال، أو خلال وقت الاستراحة الذي خصصتيه لهم لاستخدام الأجهزة.

كما يمكنك ابتكار مبادرات لإبقاء الأطفال مشغولين مثل: اقرأ 10 كتب واربح جائزة رائعة، أو ارسم جدارية مميزة وستحصل على وقت أطول للعب على جهازك وغير ذلك من الأساليب.

2- تنظيم مواعيد التواصل مع فريق العمل:

تقول بري رينولدز – التي تعمل عن بُعد منذ 10 سنوات – : “إن التواصل مع فريق العمل خلال وجودك في المنزل هو الشيء الأول الذي يجب أن تضعه في اعتبارك وتحاول القيام بشكل احترافي”.

لذلك من الجيد أن تكون شفافًا بشأن وجود الأطفال بالمنزل حتى لا يفاجأ زملاء العمل، فعلى سبيل المثال؛ إذا كنت تجري مكالمة جماعية، فمن المقبول أن تنبه عن إمكانية دخول أحد الأطفال هذه الغرفة، وأنه إذا حدث ذلك ستتعامل مع الأمر بسرعة وتعود للاجتماع.

قد يكون من المفيد أيضًا إنشاء جدول بيانات مع مديرك وأعضاء فريقك، بحيث يحدد كل شخص أوقات التواصل المناسب، مما يتيح لك اختيار الوقت الذي يناسبك للتواصل.

3- احرص على وضع حدود واضحة لأطفالك:

تقول بري رينولدز: “إنه من الضروري وضع حدود مع أطفالك عند العمل من المنزل خاصةً إذا كانوا في سن المدرسة”. فقد يكون من المفيد الآن السماح لأطفالك بمشاهدة التلفاز في فترات أكثر من المعتاد، أو ممارسة المزيد من الألعاب من أجل إبقائهم مشغولين، ولكن يجب عليك أن تشرح لهم أن هذا شيء خاص، وأن هذه الحرية لن تستمر إلى الأبد.

كما تقول جولي كراتز: “إذا كنت تعمل من المنزل وليس لديك مساحة مكتبية محددة، فإن وضع حدود واضحة مع أطفالك يمكن أن يكون مفيدًا”. حيث يجب أن يكون لديك وسيلة توضح لهم أنك في وضع التركيز ولا تريد أي إزعاج مثل وضع أي شيء على مكتبك يعمل كإشارة عندما لا يمكن مقاطعتك حقًا.

4- احرص على أخذ فترات راحة:

يُشير استطلاع رأي قامت به شركة Tork إلى أن نحو 90% من الموظفين يقولون أن أخذ استراحة غداء يساعدهم على الشعور بالانتعاش والاستعداد للعودة إلى العمل بتركيز أكبر.

وتؤكد كراتز أن الاستراحات مهمة عند العمل في المنزل”، لذلك تقترح أنه بعد كل ساعة من العمل بتركيز، يمكنك أخذ استراحة لمدة 10دقائق على الأقل للاستمتاع بوجبة خفيفة أو التحرك في المكان، أو للقيام بجلسة يوجا سريعة.

5- مشاركة المهام مع الشريك:

إذا كنت تعمل أنت وزوجك من المنزل، فيمكن أن يؤدي تبديل المهام مع شريكك إلى تسهيل العمل عن بُعد كثيرًا، حيث يسمح لكما بوقت عمل متواصل.

إذا لم يكن التناوب مع زوجك خيارًا متاحًا، فإن كامو – التي لا يستطيع زوجها العمل عن بُعد – تؤكد أن الجدول الزمني المحدد والتخطيط الإضافي سيكونان مفتاحًا لزيادة إنتاجيكِ على مدار اليوم إلى أقصى حد.