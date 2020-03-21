5 أسباب لتجربة متصفح Firefox Preview الجديد في نظام أندرويد

في الوقت الحالي؛ تقدم مؤسسة (موزيلا) Mozilla عددًا لا بأس به من إصدارات متصفحها (فايرفوكس) Firefox لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد والتي تتضمن: Firefox Browser، و Firefox Focus، و Firefox Reality، و Firefox Nightly، كما يوجد الآن إصدار جديد من متصفح فايرفوكس يُسمى (Firefox Preview)، الذي يجمع بين السرعة والخصوصية وميزات سهلة الاستخدام.

إليك 5 أسباب لتجربة إصدار Firefox Preview الجديد في نظام التشغيل أندرويد:

1- سرعة التصفح:

صُمم Firefox Preview بشكل افتراضي للقيام بحظر مجموعة كبيرة من (المتتبعات الإعلانية المستندة إلى الويب) Web-Based Trackers، مما يجعل تحميل صفحات الويب أسرع بشكل ملحوظ، خاصة في المواقع التي يوجد بها عدد كبير من الإعلانات.

2-دمج أدوات لحماية الخصوصية:

يتيح لك التطبيق استكشاف أحدث ميزات الخصوصية في الهاتف وهي: (الحماية من التتبع) Tracking Protection والتي تُشغل افتراضيًا وقابلة للتخصيص، كما يحتوي على أدوات أكثر فعالية لزيادة خصوصيتك لتصفح الويب عبر الهاتف.

وقد أُخذت الكثير من هذه الأدوات من متصفح Firefox Focus، مثل: القدرة على حذف بيانات التصفح الخاصة بك تلقائيًا في كل مرة تغلق فيها التطبيق.

3-ميزات مضمنة لتجربة تصفح أفضل:

قدمت موزيلا في هذا التطبيق بعض الميزات لضمان تجربة تصفح سهلة ومريحة، مثل:

ميزة Reader View: التي تتيح لك حذف العناصر غير الضرورية، والتحكم في حجم النص ونمطه، وإمكانية تغيير ألوان الصفحة، وتحديد ما إذا كنت تفضل وجود شريط الأدوات الرئيسي في الجزء العلوي أو السفلي من المتصفح.

التي تتيح لك حذف العناصر غير الضرورية، والتحكم في حجم النص ونمطه، وإمكانية تغيير ألوان الصفحة، وتحديد ما إذا كنت تفضل وجود شريط الأدوات الرئيسي في الجزء العلوي أو السفلي من المتصفح. ميزة Collection: التي تتيح لك تجميع علامات التبويب وتنظيمها في أي مجموعة تريدها مثل: التسوق، أو الأخبار، أو السفر وغيرها، من خلال إنشاء (مجموعات) Collections خاصة بك وتسميتها وإضافة الصفحات إليها أثناء التصفح.

وتساعدك هذه الميزة أيضًا في تنظيم المهام اليومية للعودة إليها بسهولة ومشاركتها عبر الأجهزة، كما يمكنك مزامنة الإشارات المرجعية وتسجيلات الدخول المحفوظة وسجل التصفح وغيرها عبر جميع أجهزتك.

4-إدارة محركات البحث:

يقدم لك التطبيق القدرة على اختيار محرك بحث افتراضي، من خلال مجموعة متنوعة من محركات البحث مثل: جوجل، و Bing، وإمكانية البحث في بعض المواقع الأخرى مثل: أمازون أو تويتر أو يوتيوب مباشرة بدون الدخول للموقع، كما يمكنك أيضًا إضافة محركات بحث أخرى يدويًا وتعيينها كمحرك بحث افتراضية.

وبالتالي في كل مرة تضغط فيه على العنوان أو شريط البحث للتطبيق، ستظهر لك قائمة من الخيارات، حيث يمكنك البدء في الكتابة والبحث في جوجل، بشكل افتراضي، أو النقر على أحد الخيارات الأخرى والبحث مباشرة في تلك الخدمة من المكان نفسه، دون الحاجة إلى تعديل أي إعدادات في المتصفح.

5-توفير الإضافات:

بالرغم من إمكانية تثبيت أي عدد من الإضافات في متصفحات الحاسوب، ألا أنه لا توجد طريقة لإضافتها في متصفحات الهاتف، ولكن بدءًا من إصدار Firefox Preview تعمل موزيلا على جلب العديد من الإضافات، خاصةً تلك التي تُركز على الخصوصية والأمن.

وحاليا في هذه النسخة هناك إضافة مُضمنة تُسمى uBlock Origin لزيادة الخصوصية وتقليل وقت تحميل الصفحة، ومن المتوقع أن تُضاف المزيد من الإضافات رسميًا لتطبيق Firefox Preview خلال النصف الأول من عام 2020.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.